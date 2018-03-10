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    Элизабет Тейлор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Вышел трейлер комедийного сериала с Джексоном, Тейлор и Гитлером. Видео
    Вышел трейлер комедийного сериала с Джексоном, Тейлор и Гитлером 
    01:50 12.01.2017
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    На канала Sky Arts в YouTube размещен трейлер комедийного сериала "Городские мифы", который посвящен историям, случившимся со знаменитостями. В ленте появятся певец Майкл Джексон, актриса Элизабет Тейлор и даже нацистский диктатор Адольф Гитлер.
    Дженнифер Энистон
    Стали известны номинанты премии Гильдии киноактеров США 2014 года
    23:09 10.12.2014
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    В номинации на лучшую женскую роль представлены: Дженнифер Энистон за роль в фильме "Торт", Джулианна Мур за роль в фильме "Все еще Элис", Розамунд Пайк за "Исчезнувшую" и Риз Уизерспун за роль в ленте "Дикая".
    Молоточек судьи
    Первое свадебное платье Элизабет Тейлор выставлено на торги в Лондоне
    11:33 25.05.2013
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    Над ним трудились 15 человек под руководством художника по костюмам Хелен Роуз. Белоснежный наряд со шлейфом длиной почти в 14 метров украшен вышивкой из стекляруса и жемчуга.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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