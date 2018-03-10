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    Гильдия киноактеров США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Вручение премии актерской гильдии США
    Победители премии актерской гильдии США 
    03:29 31.01.2017
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    Награду за лучший актерский ансамбль получила картина "Скрытые фигуры" Теда Мелфи. Эмма Стоун получила награду за главную женскую роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд".
    Мексиканский режиссер Алехандро Гонсалеса Иньярриту
    Актерский состав "Бердмэна" получил премию Гильдии киноактеров США
    08:48 26.01.2015
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    Фильм Иньярриту рассказывает о судьбе актера, который готовится сыграть роль в бродвейской постановке. Актеры фильма Майкл Китон, Эдвард Нортон и Эмма Стоун не получили наград в личной номинации.
    Дженнифер Энистон
    Стали известны номинанты премии Гильдии киноактеров США 2014 года
    23:09 10.12.2014
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    В номинации на лучшую женскую роль представлены: Дженнифер Энистон за роль в фильме "Торт", Джулианна Мур за роль в фильме "Все еще Элис", Розамунд Пайк за "Исчезнувшую" и Риз Уизерспун за роль в ленте "Дикая".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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