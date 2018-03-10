наверх
10.03.201815:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Эмили Стоун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Американская актриса Эмма Стоун
    Эмма Стоун стала самой высокооплачиваемой актрисой 2017 года
    22:13 16.08.2017
    528
    Второе место в рейтинге заняла звезда телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон. За последний год ее доход составил 25,5 миллиона долларов. Третье место у Дженнифер Лоуренс.
    Американская актриса Эмма Стоун
    Эмма Стоун завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"
    07:20 27.02.2017
    240"Оскар-2017". Победители
    Стоун поблагодарила режиссера Дэмьена Шазелла "за возможность быть частью" картины и "терпение", а своего партнера по фильму Райана Гослинга за то, что "смешил" ее во время съемок.
    Мексиканский режиссер Алехандро Гонсалеса Иньярриту
    Актерский состав "Бердмэна" получил премию Гильдии киноактеров США
    08:48 26.01.2015
    83
    Фильм Иньярриту рассказывает о судьбе актера, который готовится сыграть роль в бродвейской постановке. Актеры фильма Майкл Китон, Эдвард Нортон и Эмма Стоун не получили наград в личной номинации.
    Дженнифер Энистон
    Стали известны номинанты премии Гильдии киноактеров США 2014 года
    23:09 10.12.2014
    200
    В номинации на лучшую женскую роль представлены: Дженнифер Энистон за роль в фильме "Торт", Джулианна Мур за роль в фильме "Все еще Элис", Розамунд Пайк за "Исчезнувшую" и Риз Уизерспун за роль в ленте "Дикая".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    0
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Все теги

    Персоны