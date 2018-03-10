В заявлении ряда неправительственных организаций на имя главного прокурора страны Георгия Бадашвили говорится, что событиям 2008 года "предшествовали целенаправленные действия президента Михаила Саакашвили".
Следователь, заявивший ходатайство в Басманный суд Москвы о продлении ареста Развозжаеву, назвал его, а также Лебедева, Удальцова и Таргамазде организаторами беспорядков 6 мая в Москве на Болотной площади.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.