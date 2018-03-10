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    Гиви Таргамадзе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Грузия
    МВД Грузии: дело о подрыве машины грузинского оппозиционера раскрыто
    00:09 08.10.2016
    274Парламентские выборы в Грузии
    По информации МВД Грузии, дело раскрыто, идентифицировано лицо, подозреваемое в совершении преступления. С целью его задержания ведутся оперативные и поисковые работы.
    Георгий Квирикашвили
    Премьер Грузии пообещал наказать организаторов взрыва авто Таргамадзе
    04:58 05.10.2016
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    Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что власти не допустят, чтобы в его стране кто-то ставил под угрозу жизни и вредил здоровью людей ради своих политических целей.
    Михаил Саакашвили
    В Грузии хотят судить Саакашвили за территориальные потери страны
    04:18 01.11.2014
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    В заявлении ряда неправительственных организаций на имя главного прокурора страны Георгия Бадашвили говорится, что событиям 2008 года "предшествовали целенаправленные действия президента Михаила Саакашвили".
    Леонид Развозжаев
    СК: Развозжаев, Удальцов и Лебедев организовали беспорядки на Болотной
    13:45 29.03.2013
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    Следователь, заявивший ходатайство в Басманный суд Москвы о продлении ареста Развозжаеву, назвал его, а также Лебедева, Удальцова и Таргамазде организаторами беспорядков 6 мая в Москве на Болотной площади.
    Москва передала в Интерпол документы для розыска Таргамадзе
    11:03 22.02.2013
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    Грузинский политик Гиви Таргамадзе обвиняется в России по делу о подготовке массовых беспорядков.
    Таргамадзе признан обвиняемым по делу о подготовке беспорядков в РФ
    12:25 14.02.2013
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    Бывший глава комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Гиви Таргамадзе обвиняется в приготовлении к организации массовых беспорядкам на территории России вместе с Удальцовым и Развозжаевым.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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