наверх
10.03.201811:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Георгий Квирикашвили

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Беспорядки в Батуми
    Премьер Грузии обвинил "деструктивные силы" в беспорядках в Батуми
    03:59 12.03.2017
    366Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, все, кто готов "растоптать государственность и права человека", получат от государства жесткий ответ.
    Президент Украины Петр Порошенко на переговорах с премьером Грузии Георгием Квирикашвили
    Порошенко обсудил с премьером Грузии получение безвиза для обеих стран
    20:51 19.01.2017
    269Давос-2017 и новый мировой порядок
    Пресс-служба Петра Порошенко сообщает, что в Давосе глава государства и премьер Грузии также скоординировали позиции по безвизовому режиму, на который в 2017 году рассчитывают граждане обеих стран.
    Петр Порошенко
    Украина и Грузия договорились активизировать политический диалог
    02:58 31.12.2016
    169
    Петр Порошенко и Георгий Квирикашвили в ходе телефонного разговора подчеркнули важность интенсификации сотрудничества во многих сферах, в частности, углубления экономического измерения кооперации.
    Администрация президента Украины
    АП анонсирует заседание комиссии по экономическому сотрудничеству с Грузией
    18:07 30.12.2016
    56
    В администрации президента сообщили, что в ходе телефонного разговора президенты Украины и Грузии договорились активизировать политический и экономический диалог на всех уровнях.
    Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили
    В Грузии ожидают предоставления безвизового режима с ЕС в ближайшие дни
    22:24 29.12.2016
    142
    По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, для предоставления безвизового режима остаются лишь технические процедуры, принципиальное решение уже принято.
    Георгий Квирикашвили
    Премьер Грузии после результатов экзитпола поздравил страну с победой
    21:18 08.10.2016
    845Парламентские выборы в Грузии
    Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили после объявления результатов экзитполов заявил, что "Грузинская мечта" лидирует. По его словам, эта победа досталось путем борьбы.
    Георгий Квирикашвили
    Премьер Грузии пообещал наказать организаторов взрыва авто Таргамадзе
    04:58 05.10.2016
    458
    Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что власти не допустят, чтобы в его стране кто-то ставил под угрозу жизни и вредил здоровью людей ради своих политических целей.
    Запуск поезда по новому Шелковому пути из Украины в Китай.
    Порошенко обсудил с премьером Грузии развитие нового "Шелкового пути"
    19:14 13.02.2016
    323
    Представители Киева и Тбилиси обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и договорились активизировать экономическое сотрудничество, в частности развитие маршрута нового "Шелкового пути"
    Флаг Грузии
    Парламент Грузии выразил вотум доверия новому премьеру Квирикашвили
    04:26 30.12.2015
    73
    В обновленном составе правительства лишь незначительные изменения — главой МИД стал Михаил Джанелидзе, а вице-премьером стал министр экономики Дмитрий Кумсишвили.
    Флаг Грузии
    Парламентское большинство Грузии выбрало Квирикашвили на пост премьера
    09:38 25.12.2015
    131
    парламентское большинство согласовало кандидатуру нового премьера, это предложение должно быть направлено президенту, а глава государства в свою очередь должен одобрить кандидатуру.
    Каха Каладзе
    Вице-премьеры Грузии отправились на переговоры в Украину
    10:48 30.01.2015
    262
    Каха Каладзе и Георгий Квирикашвили приывают в Украину на переговоры с министрами экономики и энергетики Украины. Стороны обсудят вопросы экономического сотрудничества.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации