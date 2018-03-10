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Тег
Георгий Квирикашвили
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
11
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Премьер Грузии обвинил "деструктивные силы" в беспорядках в Батуми
03:59 12.03.2017
366
Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, все, кто готов "растоптать государственность и права человека", получат от государства жесткий ответ.
Порошенко обсудил с премьером Грузии получение безвиза для обеих стран
20:51 19.01.2017
269
Давос-2017 и новый мировой порядок
Пресс-служба Петра Порошенко сообщает, что в Давосе глава государства и премьер Грузии также скоординировали позиции по безвизовому режиму, на который в 2017 году рассчитывают граждане обеих стран.
Украина и Грузия договорились активизировать политический диалог
02:58 31.12.2016
169
Петр Порошенко и Георгий Квирикашвили в ходе телефонного разговора подчеркнули важность интенсификации сотрудничества во многих сферах, в частности, углубления экономического измерения кооперации.
АП анонсирует заседание комиссии по экономическому сотрудничеству с Грузией
18:07 30.12.2016
56
В администрации президента сообщили, что в ходе телефонного разговора президенты Украины и Грузии договорились активизировать политический и экономический диалог на всех уровнях.
В Грузии ожидают предоставления безвизового режима с ЕС в ближайшие дни
22:24 29.12.2016
142
По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, для предоставления безвизового режима остаются лишь технические процедуры, принципиальное решение уже принято.
Премьер Грузии после результатов экзитпола поздравил страну с победой
21:18 08.10.2016
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Парламентские выборы в Грузии
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили после объявления результатов экзитполов заявил, что "Грузинская мечта" лидирует. По его словам, эта победа досталось путем борьбы.
Премьер Грузии пообещал наказать организаторов взрыва авто Таргамадзе
04:58 05.10.2016
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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что власти не допустят, чтобы в его стране кто-то ставил под угрозу жизни и вредил здоровью людей ради своих политических целей.
Порошенко обсудил с премьером Грузии развитие нового "Шелкового пути"
19:14 13.02.2016
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Представители Киева и Тбилиси обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и договорились активизировать экономическое сотрудничество, в частности развитие маршрута нового "Шелкового пути"
Парламент Грузии выразил вотум доверия новому премьеру Квирикашвили
04:26 30.12.2015
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В обновленном составе правительства лишь незначительные изменения — главой МИД стал Михаил Джанелидзе, а вице-премьером стал министр экономики Дмитрий Кумсишвили.
Парламентское большинство Грузии выбрало Квирикашвили на пост премьера
09:38 25.12.2015
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парламентское большинство согласовало кандидатуру нового премьера, это предложение должно быть направлено президенту, а глава государства в свою очередь должен одобрить кандидатуру.
Вице-премьеры Грузии отправились на переговоры в Украину
10:48 30.01.2015
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Каха Каладзе и Георгий Квирикашвили приывают в Украину на переговоры с министрами экономики и энергетики Украины. Стороны обсудят вопросы экономического сотрудничества.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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