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    Чак Шумер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Дональд Трамп
    Лидер демократов в сенате США призвал Трампа прекратить твитить
    23:33 24.10.2017
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    Чак Шумер заявил, что "президенту Трампу нужно прекратить твитить и начать жизнь". По словам лидера демократов в сенате США, глава Белого дома лишь усугубляет проблемы американцев.
    Дональд Трамп
    Лидер демократов Шумер предложил Трампу обсудить их контакты с Путиным
    20:55 03.03.2017
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    Лидер демократов в сенате США Чак Шумер отметил, что его контакты с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным датированы 2003 годом.
    Майкл Флинн. Архивное фото
    В сенате США призывают расследовать разговоры советника Трампа с послом РФ
    03:28 14.02.2017
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    Чак Шумер, возглавляющий демократическое меньшинство в сенате США, заявил, что пропуск Майкла Флинна "должен быть изъят до окончания расследования, и если он нарушил какой-либо закон или этические принципы, он должен быть уволен".
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Демократы на митинге в Вашингтоне потребуют отмены указа Трампа - СМИ
    03:59 30.01.2017
    173Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси возглавят митинг, который намечен на понедельник в 18.00 по местному времени (01.00 по Киеву вторника).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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