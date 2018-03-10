Чак Шумер, возглавляющий демократическое меньшинство в сенате США, заявил, что пропуск Майкла Флинна "должен быть изъят до окончания расследования, и если он нарушил какой-либо закон или этические принципы, он должен быть уволен".
Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси возглавят митинг, который намечен на понедельник в 18.00 по местному времени (01.00 по Киеву вторника).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.