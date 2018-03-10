Запрет на въезд для граждан Венесуэлы, КНДР и Чада вступает в силу с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены.
Решение было принято Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния. Администрация уже сообщила, что намерена обжаловать судебные запреты в Верховном суде.
Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси возглавят митинг, который намечен на понедельник в 18.00 по местному времени (01.00 по Киеву вторника).
Согласно заявлению Министерства внутренней безопасности США, ведомство плотно работает с авиакомпаниями, чтобы не допустить попадания на борт лиц, которым будет отказано во въезде в соответствии с указами президента США.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".