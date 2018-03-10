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    иммигранты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп дополнил список стран, гражданам которых ограничен въезд в США
    03:50 25.09.2017
    399Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Запрет на въезд для граждан Венесуэлы, КНДР и Чада вступает в силу с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены.
    Вид на здание Белого дома в Вашингтоне
    Второй апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ Трампа
    21:10 12.06.2017
    98Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Решение было принято Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния. Администрация уже сообщила, что намерена обжаловать судебные запреты в Верховном суде.
    Города мира. Нью-Йорк. Статуя свободы
    Штаты Нью-Йорк и Вашингтон оспорят новый иммиграционный указ Трампа
    21:53 09.03.2017
    63Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман объявил, что присоединится к иску Западного округа Вашингтона против запрета на иммиграцию, введенного президентом Трампом.
    Проект Стена. Ситуация на границе между Мексикой и США
    В США переходят к более активному задержанию нелегальных иммигрантов - СМИ
    01:59 20.02.2017
    196Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Согласно проекту директив, Министерство внутренней безопасности США намерено нанять дополнительно более 10 тысяч человек, а также привлечь к работе еще 5 тысяч сотрудников пограничных служб.
    Полиция в аэропорту Лос-Анджелеса. Архивное фото
    Иммиграционная полиция США арестовала почти 700 человек
    22:42 13.02.2017
    229Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам министра внутренней безопасности США Джона Келли, задержания были проведены в ходе серии операций правоохранительных органов по всей стране на прошлой неделе.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп не исключает подписания нового указа по иммиграции
    00:52 11.02.2017
    242Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам президента США Дональда Трампа, новый указ может быть подписан в понедельник или во вторник. Законодательный акт будет мало отличаться от предыдущего, действие которого заблокировал суд.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп обжалует решение суда, запретившего иммиграционный указ
    02:54 10.02.2017
    80Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Президент США Дональд Трамп намерен обжаловать решение Апелляционного суда, поддержавшего запрет иммиграционного указа. По словам главы государства, на кону безопасность нации Соединенных Штатов.
    Флаг США
    Апелляционный суд в США поддержал запрет на иммиграционный указ Трампа
    01:55 10.02.2017
    155Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Выступившие против данного указа штаты Вашингтон и Миннесота представили свидетельства того, что даже временная реализация данного указа может причинить вред.
    Ночной Сиэтл
    Слушания по указу об иммиграции состоятся в суде Сиэтла 7 февраля
    04:26 07.02.2017
    76Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Стороны обязаны принять участие в слушаниях, которые состоятся в 15 часов во вторник по тихоокеанскому времени США (в Киеве это 01.00 ночи в среду). Конференция будет проходить по телефону.
    Белый дом
    Белый дом: иммиграционный указ Трампа удастся отстоять
    01:58 07.02.2017
    193Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам официального представителя Белого дома Шона Спайсера, закон на стороне президента Дональда Трампа, администрация "не пересматривает свою стратегию" по иммиграционной политике.
    Флаг США
    Минюст США подал апелляцию на решение суда, отменившего указ Трампа
    04:55 05.02.2017
    238Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По информации СМИ, Министерство юстиции США в субботу подало апелляцию на решение суда в Сиэтле, приостановившего иммиграционный указ президента США Дональда Трампа.
    Протесты в Вашингтоне. Нет запрету, нет стене. Видео
    Протесты в Вашингтоне. "Нет запрету, нет стене" 
    04:45 05.02.2017
    69Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Несколько сотен протестующих прошли маршем по основным бульварам Вашингтона в субботу. Активисты выступают против запрета на въезд в США представителей семи мусульманских стран.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Демократы на митинге в Вашингтоне потребуют отмены указа Трампа - СМИ
    03:59 30.01.2017
    173Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси возглавят митинг, который намечен на понедельник в 18.00 по местному времени (01.00 по Киеву вторника).
    Самолет Boeing 747
    МВБ США не допустит отказа во въезде людям, прибывающим авиарейсами
    02:59 30.01.2017
    144Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Согласно заявлению Министерства внутренней безопасности США, ведомство плотно работает с авиакомпаниями, чтобы не допустить попадания на борт лиц, которым будет отказано во въезде в соответствии с указами президента США.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп подписал указ об "экстремальном отборе" иммигрантов
    00:45 28.01.2017
    533Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам президента США Дональда Трампа, подписанные указы защитят Соединенные Штаты от приезда в страну иностранных террористов. Содержание указа пока не опубликовано.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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