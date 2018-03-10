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    Кейси Аффлек

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    ТОП тем в мире: унитаз вместо Ван Гога, Порошенко обманул Байдена
    19:34 26.01.2018
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    Ведущие мировые СМИ обсуждают попытку Дональда Трампа уволить спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера, нарушение Кейси Аффлеком традиций "Оскара" и как президент Украины обманул Джо Байдена.
    Лучшая мужская роль (драма) - Кейси Аффлек, Манчестер у моря
    Кейси Аффлек отказался вручать "Оскар" лучшей актрисе
    02:48 26.01.2018
    495Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Младшего брата актера и режиссера Бена Аффлека Кейси обвинили в сексуальных домогательствах во время съемок фильма 2010-го года "Я все еще здесь".
    Кейси Аффлек завоевал Оскар за главную роль в фильме Манчестер у моря
    Кейси Аффлек завоевал "Оскар" за главную роль в фильме "Манчестер у моря"
    07:09 27.02.2017
    241"Оскар-2017". Победители
    В этой номинации также были представлены Райан Гослинг за "Ла-ла Ленд", Эндрю Гарфилд за "По соображениям совести", Вигго Мортенсен за "Капитан Фантастик" и Дензел Вашингтон за фильм "Ограды".
    Кейси Аффлек получает аграду Critics Choice
    Премия Critics Choice: вручение награды звездам Голливуда 
    15:29 12.12.2016
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    Церемония вручения награды ассоциации кинокритиков США и Канады Critics Choice прошла в Санта-Монике (Калифорния) в воскресенье, ее ведущим выступил комик Ти Джей Миллер.
    Натали Портман
    Актеры Натали Портман и Кейси Аффлек завоевали награду кинокритиков США
    06:26 12.12.2016
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    Портман получила награду за роль в фильме "Джеки" (Jackie) Пабло Ларраина. Премию за лучшую мужскую роль Кейси Аффлек получил за картину "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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