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Кейси Аффлек
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Кейси Аффлек отказался вручать "Оскар" лучшей актрисе
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Младшего брата актера и режиссера Бена Аффлека Кейси обвинили в сексуальных домогательствах во время съемок фильма 2010-го года "Я все еще здесь".
Кейси Аффлек завоевал "Оскар" за главную роль в фильме "Манчестер у моря"
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"Оскар-2017". Победители
В этой номинации также были представлены Райан Гослинг за "Ла-ла Ленд", Эндрю Гарфилд за "По соображениям совести", Вигго Мортенсен за "Капитан Фантастик" и Дензел Вашингтон за фильм "Ограды".
Премия Critics Choice: вручение награды звездам Голливуда
15:29 12.12.2016
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Церемония вручения награды ассоциации кинокритиков США и Канады Critics Choice прошла в Санта-Монике (Калифорния) в воскресенье, ее ведущим выступил комик Ти Джей Миллер.
Актеры Натали Портман и Кейси Аффлек завоевали награду кинокритиков США
06:26 12.12.2016
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Портман получила награду за роль в фильме "Джеки" (Jackie) Пабло Ларраина. Премию за лучшую мужскую роль Кейси Аффлек получил за картину "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea).
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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