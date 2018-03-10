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    Совет по безопасности Нидерландов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Обломки самолета MH17
    Расследование по катастрофе MH17: шесть новых фактов
    13:28 14.01.2016
    3181Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Исследования и натурные эксперименты, проведенные российскими специалистами, позволили установить шесть новых фактов, указывающих на недостоверность выводов голландской стороны о месте пуска и типе ракеты, сбившей Boeing-777 на Юго-Востоке Украины.
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    Доклад по катастрофе MH17 сделан, но остался вопрос: кто виноват?
    07:17 14.10.2015
    1146Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Представленный во вторник доклад Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения Boeing рейса MH17 на востоке Украины назвал причину гибели лайнера - ракета, выпущенная из ЗРК "Бук", но следователи не назвали виновников трагедии.
    Председатель Совета Безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра представляет итоговый доклад об обстоятельствах крушения МН17 под Донецком
    Доклад по крушению Boeing не должен был указать, кто виноват - эксперт
    19:17 13.10.2015
    823Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Цель доклада по крушению малазийского Boeing на востоке Украины - установить причины катастрофы и дать рекомендации, чтобы подобная ситуация не повторилась в дальнейшем, считает юрист Андрей Гук.
    Оглашение результатов эксперимента по моделированию катастрофы Boeing 777
    Катастрофа Boeing. Данные "Алмаз-Антей" и отчет Комиссии - несовпадения
    18:51 13.10.2015
    2625Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Опубликованный 13 октября итоговый отчет международной комиссии по расследованию причин крушения малазийского Boeing не принес бы никаких сенсаций или неожиданностей, если бы не завершившаяся двумя часами ранее пресс-конференция ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".
    Крушение малайзийского Boeing на Украине
    СБ Нидерландов: МН17 был сбит ракетой 9М38
    15:02 13.10.2015
    529Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Председатель Совета безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра заявил, что рейс MH17 потерпел крушение в результате взрыва ракеты 9М38, произошедшего снаружи самолета слева от кабины пилотов.
    Тела погибших вывозят с места аварии Boeing 777
    Совбез Нидерландов: было достаточно причин закрыть небо над Украиной
    14:44 13.10.2015
    151Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Председатель Совета Безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра сказал, что в качестве мер предосторожности нужно было закрыть воздушное пространство над восточной частью Украины, риск для гражданской авиации не был в должной мере оценен.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Нидерланды опровергли сообщения СМИ, что Boeing в Украине был сбит "Буком"
    20:24 19.03.2015
    8404
    По мнению Совета безопасности Нидерландов, расследование журналиста телеканала RTL носит "безапелляционный" характер.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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