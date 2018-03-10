Исследования и натурные эксперименты, проведенные российскими специалистами, позволили установить шесть новых фактов, указывающих на недостоверность выводов голландской стороны о месте пуска и типе ракеты, сбившей Boeing-777 на Юго-Востоке Украины.
Представленный во вторник доклад Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения Boeing рейса MH17 на востоке Украины назвал причину гибели лайнера - ракета, выпущенная из ЗРК "Бук", но следователи не назвали виновников трагедии.
Опубликованный 13 октября итоговый отчет международной комиссии по расследованию причин крушения малазийского Boeing не принес бы никаких сенсаций или неожиданностей, если бы не завершившаяся двумя часами ранее пресс-конференция ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".
Председатель Совета Безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра сказал, что в качестве мер предосторожности нужно было закрыть воздушное пространство над восточной частью Украины, риск для гражданской авиации не был в должной мере оценен.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".