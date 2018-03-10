наверх
10.03.201807:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Олег Сторчевой

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Украина должна предъявить данные радиолокации по MH17 - Росавиация
    14:23 09.02.2016
    467Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Заместитель Росавиации Олег Сторчевой заявил, что украинская сторона должна в обязательном порядке передать первичные данные радиолокации или предъявить достоверные доказательства их фактического отсутствия.
    Обломки самолета MH17
    США обязаны обнародовать спутниковые снимки по катастрофе MH17 - Росавиация
    13:50 09.02.2016
    1401Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Кроме того, как отмечается, украинская сторона, в свою очередь, также должна в обязательном порядке передать первичные данные радиолокации или предъявить достоверные доказательства их фактического отсутствия.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    РФ готова повторно предоставить все радиолокационные данные по полету MH17
    13:43 09.02.2016
    450Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    По словам замглавы Росавиации Олега Сторчевого, Россия продолжает хранить эти данные. Он напомнил, что российская сторона сразу после трагедии передала в Совбез Нидерландов все имеющиеся данные первичной радиолокации.
    Обломки самолета MH17
    Расследование по катастрофе MH17: шесть новых фактов
    13:28 14.01.2016
    3181Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Исследования и натурные эксперименты, проведенные российскими специалистами, позволили установить шесть новых фактов, указывающих на недостоверность выводов голландской стороны о месте пуска и типе ракеты, сбившей Boeing-777 на Юго-Востоке Украины.
    Крушение малайзийского Boeing в Украине
    Росавиация не исключает тайных соглашений между Украиной и Нидерландами по MH17
    14:04 14.10.2015
    590Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Как уточнил Олег Сторчевой, у РФ "нет информации, насколько тесно, насколько плотно проходило это общение украинской стороны и членов комиссии голландской стороны". По его словам, российские специалисты в исследованиях не участвовали.
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    Киев предоставил вторичные данные по крушению MH17 - Росавиация
    13:41 14.10.2015
    583Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Заместитель руководителя "Росавиации" Олег Сторчевой уточнил, что речь идет о предоставлении данных работы Днепропетровского радара и то только вторичная информация.
    На месте крушения Boeing 777
    Версия о поражении MH17 ракетой "Бука" не окончательная - Росавиация
    13:38 14.10.2015
    282Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Замглавы Росавиации Олег Сторчевой отметил, что исследования и рассчеты проводились по "Буку", исходя из позиций, потому что в начале года было объявлено, что воздушное судно поражено ракетой "Бук".
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    РФ инициирует возобновление расследования катастрофы рейса MH17 - Росавиация
    12:40 14.10.2015
    293Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Олег Сторчевой сообщил, что Российская Федерация воспользуется представленным стандартом 5.13 тринадцатого приложения Конвенции международной гражданской авиации инициировать возобновление расследования катастрофы.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    РФ предъявила претензии Нидерландам по расследованию крушения Boeing - СМИ
    02:27 12.10.2015
    761Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    В распоряжении малайзийского издания оказалось письмо замглавы Росавиации Олега Сторчевого, направленное в адрес президента Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Олумуивы Бенарда Алиу и полученное ИКАО 16 сентября.
    Члены ОБСЕ стоят возле обломков разбившегося в Донецкой области Boeing.
    РФ готова определить точный тип ракеты, которая поразила Boeing - Росавиация
    14:00 16.07.2015
    490Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Российская сторона готова определить марку стали, из которой изготовлен поражающий элемент. "Мы готовы провести все необходимые исследования в присутствии специалистов из любых стран. Нам скрывать нечего", - говорится в сообщении.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Росавиация: Boeing MH17 не могли сбить с территории ополчения Донбасса
    13:55 16.07.2015
    672Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта РФ заявил, что ракета, сбившая малазийский самолет над Донбассом, не могла быть выпущена из Снежного.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Росавиация: если бы "Бук" выпустили ополченцы, его зафиксировал бы радар в Ростове
    13:23 16.07.2015
    346Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Заместитель главы "Росавиации" Олег Сторчевой прокомментировал проект доклада о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины. Он считает, что в случае запуска ракеты по самолету со стороны ополчения Донбасса, она была бы зафиксирована на радарах в Ростове.
    Голландские эксперты приступили к сбору обломков малайзийского Boeing на востоке Украины
    РФ готова сотрудничать с комиссией по расследованию Boeing 777
    17:23 21.11.2014
    81Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Глава Росавиации Сторчевой заявил, что РФ сейчас только передает информацию, не получая при этом данных по расследованию.
    На месте крушения Boeing 777
    РФ направила комиссии по расследованию крушения Boeing письмо с вопросами
    11:14 25.09.2014
    2072Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Олег Сторчевой направил в Международную комиссию по расследованию письмо с перечнем сохраняющихся вопросов, которые необходимо прояснить в ходе дальнейшего расследования.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги