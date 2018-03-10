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Заместитель главы "Росавиации" Олег Сторчевой прокомментировал проект доклада о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины. Он считает, что в случае запуска ракеты по самолету со стороны ополчения Донбасса, она была бы зафиксирована на радарах в Ростове.