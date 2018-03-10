Заместитель Росавиации Олег Сторчевой заявил, что украинская сторона должна в обязательном порядке передать первичные данные радиолокации или предъявить достоверные доказательства их фактического отсутствия.
Кроме того, как отмечается, украинская сторона, в свою очередь, также должна в обязательном порядке передать первичные данные радиолокации или предъявить достоверные доказательства их фактического отсутствия.
По словам замглавы Росавиации Олега Сторчевого, Россия продолжает хранить эти данные. Он напомнил, что российская сторона сразу после трагедии передала в Совбез Нидерландов все имеющиеся данные первичной радиолокации.
Исследования и натурные эксперименты, проведенные российскими специалистами, позволили установить шесть новых фактов, указывающих на недостоверность выводов голландской стороны о месте пуска и типе ракеты, сбившей Boeing-777 на Юго-Востоке Украины.
Как уточнил Олег Сторчевой, у РФ "нет информации, насколько тесно, насколько плотно проходило это общение украинской стороны и членов комиссии голландской стороны". По его словам, российские специалисты в исследованиях не участвовали.
Олег Сторчевой сообщил, что Российская Федерация воспользуется представленным стандартом 5.13 тринадцатого приложения Конвенции международной гражданской авиации инициировать возобновление расследования катастрофы.
В распоряжении малайзийского издания оказалось письмо замглавы Росавиации Олега Сторчевого, направленное в адрес президента Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Олумуивы Бенарда Алиу и полученное ИКАО 16 сентября.
Российская сторона готова определить марку стали, из которой изготовлен поражающий элемент. "Мы готовы провести все необходимые исследования в присутствии специалистов из любых стран. Нам скрывать нечего", - говорится в сообщении.
Заместитель главы "Росавиации" Олег Сторчевой прокомментировал проект доклада о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины. Он считает, что в случае запуска ракеты по самолету со стороны ополчения Донбасса, она была бы зафиксирована на радарах в Ростове.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".