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    Тьиббе Йустра

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Председатель Совета Безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра представляет итоговый доклад об обстоятельствах крушения МН17 под Донецком
    Отчет Нидерландов о крушении Boeing-777 на Донбассе. Выводы юриста
    10:04 14.10.2015
    2555Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    В окончательном докладе Совета по безопасности Нидерландов по крушению авиалайнера на востоке Украины речь идет о рекомендации государствам, на территории которых происходят вооруженные конфликты, перекрывать воздушное пространство для авиаперелетов.
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    Доклад по катастрофе MH17 сделан, но остался вопрос: кто виноват?
    07:17 14.10.2015
    1146Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Представленный во вторник доклад Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения Boeing рейса MH17 на востоке Украины назвал причину гибели лайнера - ракета, выпущенная из ЗРК "Бук", но следователи не назвали виновников трагедии.
    На месте крушения малайзийского Boeing в Украине. Архивное фото
    Место пуска ракеты по MH17 сможет установить допрасследование - СБ Нидерландов
    15:10 13.10.2015
    204Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Председатель Совета Безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра подчеркнул, что потребуется дополнительное экспертно-криминалистическое расследование для определения места пуска ракеты по малайзийскому самолету.
    На месте крушения Boeing 777. Архивное фото
    СБ Нидерландов не уточнил, кто контролировал район пуска ракеты по MH17
    15:03 13.10.2015
    274Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    В Совете безопасности Нидерландов подчеркнули, что ракета по малайзийскому самолету была выпущена с территории площадью 20 квадратных километров на востоке Украины, но не уточнили, кто котролировал территорию.
    Крушение малайзийского Boeing на Украине
    СБ Нидерландов: МН17 был сбит ракетой 9М38
    15:02 13.10.2015
    529Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Председатель Совета безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра заявил, что рейс MH17 потерпел крушение в результате взрыва ракеты 9М38, произошедшего снаружи самолета слева от кабины пилотов.
    На месте крушения Boeing 777 в Украине. Архивное фото
    Малайзийский Boeing был сбит из ЗРК "Бук" - Совбез Нидерландов
    14:59 13.10.2015
    1307Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Председатель Совета Безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра, представляя доклад, уточнил, что "самолет потерпел крушение в результате взрыва боевой головки снаружи самолета у левой стороны кабины пилота".
    Тела погибших вывозят с места аварии Boeing 777
    Совбез Нидерландов: было достаточно причин закрыть небо над Украиной
    14:44 13.10.2015
    151Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Председатель Совета Безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра сказал, что в качестве мер предосторожности нужно было закрыть воздушное пространство над восточной частью Украины, риск для гражданской авиации не был в должной мере оценен.
    На месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска. Архивное фото
    Ракета поразила МН17 под Донецком с левой стороны - СБ Нидерландов
    14:44 13.10.2015
    11032Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Председатель Совета Безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра подчеркнул, что рейс MH17 потерпел крушение в результате взрыва боеголовки снаружи самолета с левой стороны кабины пилота.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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