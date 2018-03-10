В окончательном докладе Совета по безопасности Нидерландов по крушению авиалайнера на востоке Украины речь идет о рекомендации государствам, на территории которых происходят вооруженные конфликты, перекрывать воздушное пространство для авиаперелетов.
Представленный во вторник доклад Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения Boeing рейса MH17 на востоке Украины назвал причину гибели лайнера - ракета, выпущенная из ЗРК "Бук", но следователи не назвали виновников трагедии.
Председатель Совета Безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра подчеркнул, что потребуется дополнительное экспертно-криминалистическое расследование для определения места пуска ракеты по малайзийскому самолету.
В Совете безопасности Нидерландов подчеркнули, что ракета по малайзийскому самолету была выпущена с территории площадью 20 квадратных километров на востоке Украины, но не уточнили, кто котролировал территорию.
Председатель Совета Безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра, представляя доклад, уточнил, что "самолет потерпел крушение в результате взрыва боевой головки снаружи самолета у левой стороны кабины пилота".
Председатель Совета Безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра сказал, что в качестве мер предосторожности нужно было закрыть воздушное пространство над восточной частью Украины, риск для гражданской авиации не был в должной мере оценен.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".