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    Океан Эльзи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Бортник: Вакарчука системно и профессионально ведут в политику
    Вакарчука системно и профессионально ведут в политику — Бортник 
    21:58 26.11.2017
    787
    Известного музыканта Святослава Вакарчука длительное время, системно и профессионально, к определенной цели ведут политтехнологи, заявил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
    На концерте Океана Эльзы почтили Кузьму
    На концерте "Океана Эльзы" стадион вспыхнул огнями в память о Кузьме 
    16:27 18.06.2017
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    В субботу, 17 июня, на стадионе "Львов Арена" группа "Океан Эльзы" во главе со Святославом Вакарчуком сыграла последний концерт мирового тура. Во время концерта Святослав Вакарчук спел песню лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.
    Солист группы Океан Эльзи Святослав Вакарчук. Архивное фото
    Группа "Океан Эльзы" перенесла бесплатный концерт в Донбассе
    18:34 04.06.2017
    1094Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Концерт группы "Океан Эльзы" перенесли в связи с плохим состоянием трибун стадиона в Северодонецке и его небольшой вместимостью. Выступление пройдет в городе Лисичанск на стадионе "Шахтер".
    Океан Эльзы презентовали новый клип
    "Океан Эльзы" презентовала клип на песню "Солнце" 
    13:46 23.05.2017
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    Культовая украинская рок-группа "Океан Эльзы" порадовала своих поклонников клипом на песню "Солнце". Композиция вошла в новый альбом "Без границ".
    Святослав Вакарчук
    Вакарчук выступил против "черных списков" деятелей культуры
    21:48 11.12.2016
    736Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Во время концерта в белорусской столице лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что вопрос "черных списков" исполнителей - морально-этический, а не юридический.
    Святослав Вакарчук
    Вакарчук удивился декларациям чиновников: повезло, наверное
    19:44 28.10.2016
    2082Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Музыкант Святослав Вакарчук, комментируя электронные декларации политиков и чиновников, заявил, что судя по данным, власть имущие прожили 25 лет независимости Украины иначе, чем их избиратели.
    Полиция Донецкой области отработала план защиты областного главка от нападения
    Полиция: во время выступления "Океана Эльзы" у Мариуполя звучали взрывы
    11:38 18.05.2016
    304Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По словам главы облуправления полиции, на концерт пришли около 30 тысяч человек, и правоохранители продемонстрировали свою "подготовленность, организованность и готовность защищать".
    Святослав Вакарчук в Мариуполе
    "Океан Эльзы" в Мариуполе: исторический многотысячный концерт 
    01:59 18.05.2016
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    Известная группа "Океан Эльзы" во вторник выступила в Мариуполе на юге Донецкой области. Концерт сопровождался беспрецедентными мерами безопасности и собрал несколько тысяч поклонников творчества Святослава Вакарчука.
    Первая песня на концерте Океана Эльзы в Мариуполе
    Первая песня на концерте "Океана Эльзы" в Мариуполе 
    00:04 18.05.2016
    1876
    Мариупольцы показали видео первой песни легендарной группы "Океан Эльзы", которая во вторник проводит в городе концерт. Так, ОЭ, открывая выступление, исполнили песню "Вставай, мила моя, вставай!".
    Концерт группы Океан Эльзы в Мариуполе
    Перед началом концерта ОЭ в Мариуполе стало плохо 14 людям - медики
    23:36 17.05.2016
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    Как пишут местные СМИ со ссылкой на данные медиков, одну девочку сдавили в толпе так сильно, что скорая доставила ее в больницу. Других инцидентов не зарегистрировано.
    Концерт группы Океан Эльзы в Мариуполе
    В сети появились первые фото и видео с концерта "Океана Эльзы" в Мариуполе
    23:04 17.05.2016
    565
    Концерт "Океана Эльзы" вызвал ажиотаж - спорткомплекс "Ильичевец" заполнен людьми. Как пишут местные СМИ, на концерте группа исполнила песню "Солнце" из нового альбома.
    Океан Эльзы в Мариуполе. Площадь перед комплексом Ильичевец
    В Мариуполь уже два года не приезжали артисты с концертами – спецкор
    21:16 17.05.2016
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    В Мариуполе выступает группа "Океан Эльзы". По словам специального корреспондента Альбины Львутиной, жители, пришедшие на концерн, говорят о том, что наконец-то почувствовали, что о них не забывают.
    Очередь на концерт Океана Эльзы в Мариуполе
    Многотысячная очередь на концерт "Океан Эльзы" в Мариуполе 
    19:03 17.05.2016
    2119
    Возле спорткомплекса "Ильичевец", в котором пройдет концерт легендарной группы, за порядком следят около 1 200 полицейских, почти 200 представителей военнослужащих Национальной гвардии и пять бригад скорой помощи.
    Гройсмана в Одессе встретили пикетами
    Фотоитоги 17 мая: пикеты для Гройсмана в Одессе, "Океан Эльзы" в Мариуполе 
    18:49 17.05.2016
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    Премьер Владимир Гройсман находится во вторник в официальным визитом в Одесской области. Возле завода "Интерхим" премьер-министра Владимира Гройсмана встречали около 300 пикетчиков с измаильского завода ООО "Бессарабия-агро".
    Святослав Вакарчук
    Из-за концерта "Океана Эльзы" ведется запись всех въезжающих в Мариуполь
    10:10 17.05.2016
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    По данным ТВ, всех въезжающих на мариупольских блокпостах будут записывать в специальный список, поскольку ожидаются люди из других городов. В городе приняты беспрецедентные меры безопасности.
    Концерт группы Океан Эльзы на крыше
    Эксклюзивный концерт "Океан Эльзы" на крыше 
    07:59 17.05.2016
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    О концерте знали лишь избранные, поэтому насладиться новым альбомом повезло только друзьям. Правда, в тот день погода подвела, поэтому гостям пришлось прыгать и танцевать в дождевиках.
    Солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
    "Океан Эльзы" выступит в Мариуполе с бесплатным концертом
    10:42 12.05.2016
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    Как отмечается, музыканты исполнят для украинцев, проживающих в зоне проведения АТО, популярные хиты и представят некоторые композиции из нового альбома.
    Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук
    Обзор соцсетей: новый хит Вакарчука
    17:12 25.01.2016
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    Обращение лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука к президенту Петру Порошенко во время награждения орденом Свободы вызвало настоящий бум в соцсетях. Что пишут об этом украинцы?
    Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук
    Солист "Океана Эльзы" прокомментировал события в Мукачево
    18:50 12.07.2015
    2644Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Группа бойцов "Правого сектора" 11 июля устроила перестрелку с представителями правоохранительных органов в городе Мукачево. Святослав Вакарчук не смог остаться в стороне от событий, которые происходят в городе, где он родился.
    Кадр из клипа на песню Не твоя війна Океана Ельзы
    Обзор соцсетей: Твоя "Не твоя війна"
    17:14 27.04.2015
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    В воскресенье, 26 апреля, группа "Океан Эльзы" презентовала новый клип "Не твоя війна". Всего за полдня новое творение Святослава Вакарчука набрало немыслимое количество просмотров в сети и немало различных комментариев.
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