Известного музыканта Святослава Вакарчука длительное время, системно и профессионально, к определенной цели ведут политтехнологи, заявил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
В субботу, 17 июня, на стадионе "Львов Арена" группа "Океан Эльзы" во главе со Святославом Вакарчуком сыграла последний концерт мирового тура. Во время концерта Святослав Вакарчук спел песню лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.
Известная группа "Океан Эльзы" во вторник выступила в Мариуполе на юге Донецкой области. Концерт сопровождался беспрецедентными мерами безопасности и собрал несколько тысяч поклонников творчества Святослава Вакарчука.
Возле спорткомплекса "Ильичевец", в котором пройдет концерт легендарной группы, за порядком следят около 1 200 полицейских, почти 200 представителей военнослужащих Национальной гвардии и пять бригад скорой помощи.
Премьер Владимир Гройсман находится во вторник в официальным визитом в Одесской области. Возле завода "Интерхим" премьер-министра Владимира Гройсмана встречали около 300 пикетчиков с измаильского завода ООО "Бессарабия-агро".
Группа бойцов "Правого сектора" 11 июля устроила перестрелку с представителями правоохранительных органов в городе Мукачево. Святослав Вакарчук не смог остаться в стороне от событий, которые происходят в городе, где он родился.
В воскресенье, 26 апреля, группа "Океан Эльзы" презентовала новый клип "Не твоя війна". Всего за полдня новое творение Святослава Вакарчука набрало немыслимое количество просмотров в сети и немало различных комментариев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".