наверх
10.03.201807:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Саратов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    В Саратове в многоквартирном доме произошел взрыв
    Взрыв газа в многоэтажке Саратова 
    12:01 11.01.2017
    196
    В российском Саратове в среду произошел взрыв в одном из многоквартирных домов. По данным администрации города, произошел взрыв, предположительно, бытового газа.
    Зажагительный танец директора лицея на последнем звонке в РФ
    Зажагительный танец директора лицея на последнем звонке в РФ 
    20:33 27.05.2016
    1896
    В российском Саратове директор Восточно-Европейского лицея Роман Овсенев на последнем звонке станцевал с выпускниками зажигательный танец под композицию "Лондон, гудбай" группы "Кар-мэн".
    Оружие. Архивное фото
    Мужчина открыл стрельбу в детской секции карате в Саратове, есть жертвы
    22:50 30.11.2015
    224
    По предварительным данным источника в силовых структурах региона, стрелявший является отцом девушки, которая занималась в секции у погибшего тренера. Официального подтверждения этой информации пока нет.
    Гуманитарная помощь. Архивное фото
    Более 50 тонн гуманитарного груза отправили из Саратова в Крым
    14:07 28.03.2014
    6Присоединение Крыма к РФ
    Автоколонна с более чем 50 тоннами гуманитарного груза в пятницу отправилась в Крым из Саратовской области при содействии всероссийской общественной организации "Боевое братство".
    Митинги в поддержку русского населения в Украине
    МВД: десять тысяч саратовцев вышли на митинг в поддержку Украины
    16:04 06.03.2014
    7Обострение ситуации в Крыму
    "В митинге приняли участие 10 тысяч человек, в том числе представители общественных организаций и граждане с активной жизненной позицией", - сказал собеседник агентства.
    Митинг в поддержку русского населения в Украине. Архивное фото
    МВД: митинг в поддержку Украины собрал в Балаково 5 тыс участников
    18:16 04.03.2014
    10Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    Митинг в поддержку народа Украины прошел во вторник в городе Балаково Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД.
    Солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
    Музыкантов "Океана Эльзы" оштрафовали в Саратове за нелегальный труд
    10:16 06.11.2013
    32
    Управление ФМС России по Саратовской области оштрафовало девятерых музыкантов украинской группы "Океан Эльзы", давших 2 ноября в Саратове концерт, за работу без оформления разрешения
    ДТП в Саратове
    Названа причина ДТП в Саратове с участием 35 машин
    10:38 25.06.2013
    7
    Предполагаемый виновник крупного ДТП в Саратове не справился с управлением фуры, "собрал" на своем пути, по уточненным данным, 34 автомобиля и сбил одного пешехода, после чего попал в больницу с тяжелым переломом.
    Задержанный
    Украинца будут судить в Саратове за развращение малолетней падчерицы
    17:37 26.02.2013
    34
    Гражданин Украины предстанет перед судом в Саратовской области по обвинению в надругательстве над малолетней девочкой и в вымогательстве.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги