По предварительным данным источника в силовых структурах региона, стрелявший является отцом девушки, которая занималась в секции у погибшего тренера. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Предполагаемый виновник крупного ДТП в Саратове не справился с управлением фуры, "собрал" на своем пути, по уточненным данным, 34 автомобиля и сбил одного пешехода, после чего попал в больницу с тяжелым переломом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".