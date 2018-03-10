Сопредседатель Таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Александр Лазарев в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что перевыполнение месячного плана таможни Одессы за короткие сроки наверняка связано с оформлением большой инвестиции.
По словам Юлии Марушевской, увольнению предшествовало пять выговоров, объявление неполного служебного соответствия и заявление об увольнении, когда стало окончательно понятно, что в Киеве никто не собирается реформировать таможню.
Глава Одесской таможни выразила надежду, что правительство подпишет постановление, которое бы позволило запустить пилот таможенной реформы в Одесской области. В противном случае она готова уйти в отставку.
В семье реформатора есть две машины -"Опель Астра" 2008 года и "Мазда-6" 2015 года, а также две квартиры. Одна квартира из них - 71 квадратный метр находится во Львове, вторая- 107 квадратных метров – в Киеве.
Юлия Марушевская обвинила Насирова в блокировании реформ на таможне и "кадровом терроре". Глава ГФС, в свою очередь, упрекнул подчиненную в опоздании на совещание, а также потребовал прокомментировать показатели работы таможни.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".