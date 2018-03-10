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    Одесская таможня

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Марушевская: после задержания Насирова на Одесской таможне произошел пожар
    04:32 18.03.2017
    890Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Бывший глава Одесской таможни Юлия Марушевская предполагает, что с помощью пожара пытались уничтожить некие доказательства участия главы ГФС в коррупционных схемах.
    Таможенный пункт пропуска на границе
    Лазарев: перевыполнение плана Одесской таможней - заслуга бизнеса, а не ГФС
    20:03 16.03.2017
    123
    Сопредседатель Таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Александр Лазарев в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что перевыполнение месячного плана таможни Одессы за короткие сроки наверняка связано с оформлением большой инвестиции.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    ГФС уволила подавшую в отставку Марушевскую
    21:39 05.12.2016
    287"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам Юлии Марушевской, увольнению предшествовало пять выговоров, объявление неполного служебного соответствия и заявление об увольнении, когда стало окончательно понятно, что в Киеве никто не собирается реформировать таможню.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Марушевская подала в отставку с поста начальника Одесской таможни
    13:27 14.11.2016
    678"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам самой Юлии Марушевской, причиной ее увольнения стало "нежелание правительства поддерживать реформы". В то же время она заявила, что довольна своей работой на посту начальника таможни.
    Юлия Марушевская и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Марушевская заявила о готовности уйти в отставку
    22:11 07.11.2016
    1259"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Глава Одесской таможни выразила надежду, что правительство подпишет постановление, которое бы позволило запустить пилот таможенной реформы в Одесской области. В противном случае она готова уйти в отставку.
    Юлия Марушевская
    Декларация Марушевской: две иномарки, квартира и 23 тыс грн зарплаты
    15:31 28.10.2016
    744Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    В семье реформатора есть две машины -"Опель Астра" 2008 года и "Мазда-6" 2015 года, а также две квартиры. Одна квартира из них - 71 квадратный метр находится во Львове, вторая- 107 квадратных метров – в Киеве.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Марушевская получила третий выговор от Насирова
    19:18 04.05.2016
    796
    По словам самой Марушевской, сегодня, 4 мая, она получила еще выговора от главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Таким образом, это уже третий выговор, полученный Юлией Марушевской.
    Юлия Марушевская и Роман Насиров. Видео
    Марушевская vs Насиров. Конфликт на селекторном совещании 
    01:24 29.04.2016
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    Юлия Марушевская обвинила Насирова в блокировании реформ на таможне и "кадровом терроре". Глава ГФС, в свою очередь, упрекнул подчиненную в опоздании на совещание, а также потребовал прокомментировать показатели работы таможни.
    Юлия Марушевская
    Марушевская призвала новый Кабмин уволить главу ГФС Насирова
    23:15 14.04.2016
    361
    По словам Юлии Марушевской, ГФС "во главе с Романом Насировым непрестанно вводит проверки, терроризирует и блокирует любые изменения, которые начались на Одесской таможне".
    Юлия Марушевская, Михаил Саакашвили, Владимир Жмак и Петр Порошенко. Архивное фото
    Марушевская, прежде всего, раскручивает рейтинг Саакашвили - политолог
    20:21 01.04.2016
    780Саакашвили в Одессе
    По словам политолога Василия Мокана, проблема с реформированием таможни существует, но обращение Юлии Марушевской к президенту имело, прежде всего, политический характер.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Марушевская сделала последнее предупреждение - Мокан
    20:14 01.04.2016
    678Саакашвили в Одессе
    По мнению политолога Василия Мокана, у руководительницы Одесской таможни напряженные отношения с руководством ГФС и СБУ. На следующем этапе Марушевская может уже начать озвучивать конкретные фамилии.
    Марушевская - Порошенко: Одесскую таможню атакуют со всех сторон. Видео
    Марушевская - Порошенко: Одесскую таможню атакуют со всех сторон 
    17:23 01.04.2016
    527Онищенко: новая партия компромата
    На Одесскую таможню осуществляется атака со стороны силовых и фискальных органов, сообщила руководитель подразделения Юлия Марушевская.
    Михаил Саакашвили
    Саакашвили допускает, что Одесская таможня не будет пропускать товары из Китая
    14:49 24.11.2015
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    Как заявил губернатор Одесской области, на Одесской таможне на сегодня нет коррупции, а коррупционные "потоки перешли на другие таможни, в основном, на киевскую".
    Марихуана на Одесской таможне
    Марушевская рапортует о задержании на таможне почти 1 кг марихуаны
    00:06 17.11.2015
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    По словам главы Одесской таможни, пакет с марихуаной "был обнаружен во время углубленного осмотра содержимого почтового отправления с помощью рентгенустановки".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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