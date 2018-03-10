На пограничном пункте "Ягодин" пограничники задержали девушку, в вещах которой обнаружили пакеты с веществами, похожими на наркотические. После допроса и угроз тюремным заключением выяснилось, что это - розыгрыш.
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, работу системы электронной таможни необходимо мониторить "24 часа в сутки, семь дней в неделю", чтобы избежать попыток вмешательства в нее или внешних угроз.
По информации министра финансов Александра Данилюка, злоумышленники пытались провезти 4 микроавтобуса контрабанды. Когда их обнаружили и пытались задержать, контрабандисты вызвали "подмогу" в несколько десятков человек, которые устроили беспорядки.
Премьер-министр Владимир Гройсман запустил работу Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственной таможенного дела и 20 совместных мобильных групп.
Специальный корреспондент Голоса Столицы Екатерина Сташко сообщила, что КПП на административной границе с Крымом возобновили свою работу, однако очередь у пропускных пунктов растянулась на несколько километров.
Существование единого органа не решило вопросов, и за год ничего не изменялось, но отделение таможни вызовет еще больше проблем, считает управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
Прокуратура Киевской области вызывает на допрос губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу об "ореховой мафии". По мнению следователей, Саакашвили владеет ценной информацией, которая поможет в расследовании коррупции на Киевской таможне.
Новая глава одесской таможни начала удивлять. Юлия Марушевская выдала первое распоряжение - растаможивать товар, основываясь на цене, указанной в контракте на груз. Бюджет страны из-за этого оказался в опасности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".