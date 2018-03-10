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    таможня

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Генпрокуратура сообщила о задержании на взятке руководства Винницкой таможни
    Генпрокуратура сообщила о задержании на взятке руководства Винницкой таможни
    01:52 08.10.2017
    216
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, следствие отрабатывает информацию о причастности руководства ГФС Винницкой области к "крышеванию" незаконного экспорта орехов.
    Пограничник подбросил своей невесте наркотики, чтобы сделать предложение
    Пограничник подбросил девушке наркотики, чтобы сделать предложение 
    17:02 19.06.2017
    781
    На пограничном пункте "Ягодин" пограничники задержали девушку, в вещах которой обнаружили пакеты с веществами, похожими на наркотические. После допроса и угроз тюремным заключением выяснилось, что это - розыгрыш.
    В Волынской области правоохранители изъяли черную кассу таможенников
    В Волынской области правоохранители изъяли "черную кассу" таможенников
    22:56 16.06.2017
    300Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации полиции, в рамках уголовных производств следователи областной прокуратуры и полицейские задержали злоумышленников во время получения неправомерной выгоды.
    Нина Южанина
    Нардеп сообщила о законопроекте о легализации авто с иностранными номерами
    15:51 16.06.2017
    699
    По информации нардепа Нины Южаниной, Кабмин готовит законопроект, в котором предусмотрена возможность легализовать в Украине авто возрастом до 7 лет.
    Владимир Гройсман
    Гройсман намерен запустить электронную таможню
    21:05 03.04.2017
    90
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, работу системы электронной таможни необходимо мониторить "24 часа в сутки, семь дней в неделю", чтобы избежать попыток вмешательства в нее или внешних угроз.
    Перестрелка с контрабандистами
    На польско-украинской границе произошла перестрелка с контрабандистами
    00:37 02.12.2016
    592Взрыв в здании полиции в Ровно
    По информации министра финансов Александра Данилюка, злоумышленники пытались провезти 4 микроавтобуса контрабанды. Когда их обнаружили и пытались задержать, контрабандисты вызвали "подмогу" в несколько десятков человек, которые устроили беспорядки.
    СБУ перекрыла коррупционную схему на таможне в Закарпатской области. Видео
    СБУ перекрыла коррупционную схему на таможне в Закарпатской области 
    01:59 04.10.2016
    162Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    В Закарпатской области работники таможенного поста "Тиса" систематически вымогали деньги у водителей микроавтобусов за пропуск на территорию Украины, сообщает пресс-служба СБУ.
    Старт работы мобильных групп по борьбе с контрабандой на таможне
    Старт работы мобильных групп по борьбе с контрабандой на таможне 
    05:38 06.09.2016
    192Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Премьер-министр Владимир Гройсман запустил работу Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственной таможенного дела и 20 совместных мобильных групп.
    КПП Каланчак на админгранице с Крымом
    "Очередь на два километра". Спецкор о закрытом пути в Крым
    07:41 08.08.2016
    6732Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Специальный корреспондент Голоса Столицы Екатерина Сташко сообщила, что КПП на административной границе с Крымом возобновили свою работу, однако очередь у пропускных пунктов растянулась на несколько километров.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль занялся проверкой экспорта древесины на таможне
    03:45 12.06.2016
    172Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По информации пресс-службы губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля, обнаружены многочисленные нарушения в декларировании экспортной древесины на пограничных станциях "Чоп" и "Батево".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Гройсман ждет от Москаля решения проблем на таможне через месяц
    20:44 10.05.2016
    502Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Премьер-министр Владимир Гройсман провел встречу с губернатором Закарпатской области Геннадием Москалем и главой Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым.
    Гройсман о создании межведомственного подразделения по контролю за таможней. Видео
    Гройсман о создании межведомственного подразделения по контролю за таможней 
    02:59 09.05.2016
    129Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    В ближайшее время будут созданы межведомственные мобильные подразделения для наведения порядка на украинской таможне, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    У Одесской таможни и Марушевской сложные отношения с ГФС ― Мокан
    15:24 03.04.2016
    1469
    В обращении Юлии Марушевской к президенту о препятствовании реформам на Одесской таможне со стороны ГФС не содержится конкретных фактов, заявил политолог Василий Мокан.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Марушевская сделала последнее предупреждение - Мокан
    20:14 01.04.2016
    678Саакашвили в Одессе
    По мнению политолога Василия Мокана, у руководительницы Одесской таможни напряженные отношения с руководством ГФС и СБУ. На следующем этапе Марушевская может уже начать озвучивать конкретные фамилии.
    Блокирование движения на украинско-словацкой границе
    Блокирование движения на украинско-словацкой границе 
    00:32 10.03.2016
    494Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    В Закарпатской области около 100 автомобилей с иностранными номерами блокируют движение через КПП "Ужгород" на украинско-словацкой границе.
    Международный пункт пропуска. Архивное фото
    Черная дыра в экономике. К чему приведет отделение таможни от налоговой
    13:44 27.01.2016
    567Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Ряд депутатов предлагает выделить таможню в отдельный орган исполнительной власти. Преимущества и недостатки воссоздания таможни в качестве единого органа прокомментировал эксперт Тарас Загородний
    Взятка. Архивное фото
    Бизнес-омбудсмен: иностранцы помогут побороть коррупцию на украинских таможнях
    09:24 27.01.2016
    219
    Уполномоченный по вопросам бизнеса при Государственной фискальной службе Украины Тарас Качка рассказал, что украинские таможенники будут работать под контролем иностранных консультантов.
    Таможенный пункт пропуска на границе
    Отделение таможни от ГФС вызовет еще больше проблем - Загородний
    20:53 26.01.2016
    112Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Существование единого органа не решило вопросов, и за год ничего не изменялось, но отделение таможни вызовет еще больше проблем, считает управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Прокуратура, таможня, налоговая… Саакашвили и "Ореховая мафия"
    16:43 23.01.2016
    2979
    Прокуратура Киевской области вызывает на допрос губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу об "ореховой мафии". По мнению следователей, Саакашвили владеет ценной информацией, которая поможет в расследовании коррупции на Киевской таможне.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Юля из Одесской таможни дает добро. Бюджет Украины - в опасности
    17:24 02.11.2015
    9230Кадровые назначения Порошенко
    Новая глава одесской таможни начала удивлять. Юлия Марушевская выдала первое распоряжение - растаможивать товар, основываясь на цене, указанной в контракте на груз. Бюджет страны из-за этого оказался в опасности.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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