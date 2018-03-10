В Росавиацию поступило письмо от ООО "Авиакомпания "Атласджет Украина" с просьбой на открытие в зимний сезон навигации 2015-2016 годов рейсов по трем маршрутам: Киев-Москва, Одесса-Москва и Киев-Санкт-Петербург, говорится в сообщении Росавиации.
Согласно данным официального представителя перевозчика, на данный момент в осенне-зимнем расписании авиакомпании (которое начинается с 25 октября) запланировано выполнение двух рейсов в день между Москвой и Киевом.
Воздушное сообщение между Киевом и Москвой с 25 октября станет проблематичным. Россия запретит полеты украинских авиакомпаний в ответ на санкции Украины в отношении российских перевозчиков. Иностранные конкуренты должны благодарить Яценюка за зачистку рынка.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.