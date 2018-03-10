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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Аэропорт Внуково
    Авиакомпании Украины попросили РФ разрешить им летать зимой - Росавиация
    21:43 19.10.2015
    3310Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    В Росавиацию поступило письмо от ООО "Авиакомпания "Атласджет Украина" с просьбой на открытие в зимний сезон навигации 2015-2016 годов рейсов по трем маршрутам: Киев-Москва, Одесса-Москва и Киев-Санкт-Петербург, говорится в сообщении Росавиации.
    Самолет ATR42 авиакомпании UTair
    "ЮТэйр" прекратила продажу билетов в Украину
    16:52 13.10.2015
    245Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    В связи с запретом Государственной авиационной службы Украины на выполнение рейсов, авиакомпания отменяет рейсы UT "Москва - Киев - Москва", "Москва - Львов - Москва", "Сургут - Киев - Сургут".
    Самолет ATR42 авиакомпании UTair
    UTair в ближайшие 2 недели примет решение об увеличении рейсов в Украину
    16:20 01.10.2015
    357Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Согласно данным официального представителя перевозчика, на данный момент в осенне-зимнем расписании авиакомпании (которое начинается с 25 октября) запланировано выполнение двух рейсов в день между Москвой и Киевом.
    Самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины
    Из-за Яценюка авиакомпании Украины играют в русскую рулетку
    08:23 30.09.2015
    4508Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Воздушное сообщение между Киевом и Москвой с 25 октября станет проблематичным. Россия запретит полеты украинских авиакомпаний в ответ на санкции Украины в отношении российских перевозчиков. Иностранные конкуренты должны благодарить Яценюка за зачистку рынка.
    Самолеты в аэропорту Домодедово
    Вoeing аварийно сел в "Домодедово" из-за трещины в стекле - источник
    14:28 25.09.2014
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    В "Домодедово" приземлился Boeing 757, выполнявший рейс из Новосибирска в Барселону, предварительно, из-за образовавшейся трещины в стекле кабины пилотов.
    Самолет Airbus A319
    Крупнейшие авиакомпании РФ будут летать в обход Украины
    07:59 18.07.2014
    216В небе над Украиной сбит малайзийский Boeing
    Вторая по величине российская авиакомпания "Трансаэро" после авиакатастрофы в Донецкой области также приняла решение летать в обход Украины.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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