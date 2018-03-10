Мировые СМИ пишут о предложении иракского Курдистана на время отказаться от стремления к государственности, анализируют новые проверки для пребывающих в США, а также вспоминают богатую биографию американского музыканта Фэтса Домино.
Правительство Иракского Курдистана отмечает, что атаки и конфронтация между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга "нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".