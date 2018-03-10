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    Курдистан (Ирак)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    О чем пишут в мире: уступки Курдистана, смерть "короля рок-н-ролла"
    16:08 26.10.2017
    266Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Мировые СМИ пишут о предложении иракского Курдистана на время отказаться от стремления к государственности, анализируют новые проверки для пребывающих в США, а также вспоминают богатую биографию американского музыканта Фэтса Домино.
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Иракский Курдистан готов заморозить результаты референдума о независимости
    03:13 25.10.2017
    202
    Правительство Иракского Курдистана отмечает, что атаки и конфронтация между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга "нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию".
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    Тиллерсон жестко высказался о референдуме в Иракском Курдистане
    23:13 29.09.2017
    111
    Госсекретарь Рекс Тиллерсон подчеркнул, что "Соединенные Штаты не признают региональный референдум, прошедший в Иракском Курдистане, считают, что он носит односторонний характер".
    Представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр. Архивное фото
    Иракский Курдистан просит поддержки РФ для экспорта нефти через Сирию
    01:43 28.09.2017
    312
    Представитель Демократической партии Иракского Курдистана в России Хошави Бабакр отметил, что "у курдов есть вариант поставлять нефть через Сирию".
    Референдум о независимости Иракского Курдистана
    Иракский Курдистан проголосовал за независимость
    22:19 26.09.2017
    268
    В Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана сообщили, что по итогам подсчета 3,44 миллиона голосов положительно ответили 91,83 процента, отрицательно - 8,17 процента.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Ответ на референдум. Турция закроет границу с Иракским Курдистаном
    14:27 25.09.2017
    149
    Президент Турции Тайип Эрдоган в ответ на референдум о независимости Иракского Курдистана заявил, что Анкара не позволит "образоваться такой структуре".
    В турецком Диярбакыре сотни женщин выступили против столкновений между турецкой армией и курдами
    США решительно против референдума о независимости Иракского Курдистана
    23:59 04.08.2017
    192
    Вице-президент Ирака Нури аль-Малики убежден, что Курдистан не сможет стать независимым государством, если даже референдум состоится, и регион не может отделиться.
    Флаг Турции
    Турция построит трубопровод для импорта газа из Иракского Курдистана
    13:18 03.12.2015
    603РФ и США: железный занавес
    Заказчиком будет выступать государственная компания Botas. Трубопровод протяженностью 180 километров пройдет от провинции Мардин на юго-востоке Турции до города Силопи.
    Флаг курдского Комитета народной защиты
    Лидер иракских курдов: РПК должна покинуть иракский Курдистан
    15:07 01.08.2015
    304Атака на полицейский участок в Стамбуле
    Рабочая партия Курдистана должна действовать за пределами курдистанского региона, чтобы мирные граждане не становились жертвами этой войны, заявил Масуд Барзани.
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Вице-президент США и лидер иракских курдов обсудили борьбу с ИГ
    09:54 22.03.2015
    100Военная кампания против "Исламского государства"
    Байден высоко оценил мужество курдских бойцов, а Барзани, согласно информации, в свою очередь поблагодарил США и членов коалиции за их поддержку боевых операций против ИГ.
    Папа Римский Франциск в рождественский сочельник
    Папа Франциск и рождественское богослужение 
    01:05 25.12.2014
    216Итоги 2015 года
    В рождественский сочельник Папа Римский Франциск позвонил христианским беженцам, находящимся в христианском пригороде Анкава столицы иракского Курдистана Эрбиль.
    Федерика Могерини
    Глава дипломатии ЕС через неделю посетит Багдад и Эрбиль
    19:40 15.12.2014
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    Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз работает над поддержкой иракского правительства.
    Ситуация в Сирии
    Курдские ополченцы освободили от ИГ 100 деревень в Сирии
    17:48 07.11.2014
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    Курдские силы самообороны зачистили от боевиков ИГ не менее ста деревень северо-западной части Сирии.
    Акции протеста курдского населения на юго-востоке Турции
    Курдские партизаны отправятся из Ирака в Сирию через турецкую границу
    19:54 22.10.2014
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    Это будет первая группа курдских партизан, они будут двигаться через Турцию по двум маршрутам: через города Суруч и Нусайбин, уточнил депутат парламента Курдской автономии Ирака Айдын Маруф.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Генсек ООН призвал принять меры по защите населения Кобани от боевиков ИГ
    05:05 07.10.2014
    68
    Пан Ги Мун выразил озабоченность по поводу наступления ИГ на Кобани, в результате чего происходит массовый исход населения, в частности, в Турцию, есть убитые и раненые.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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