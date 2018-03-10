наверх
10.03.201808:27
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Сочельник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Киево-Печерская Лавра
    Православные верующие в пятницу отмечают Рождественский сочельник
    00:27 06.01.2017
    420
    В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу. У православных христиан существовал обычай не вкушать пищу до появления первой вечерней звезды.
    Католическая церковь. Архивное фото
    Католики всего мира вступают в Сочельник
    00:44 24.12.2016
    164
    Рождественская трапеза - это типично семейный праздник, поэтому вся семья должна полностью собраться, и те, кто живут в другом месте, должны по возможности приехать в родительский дом.
    Подготовка к открытию главной елки страны в Киеве
    Католики в четверг отмечают Рождественский сочельник
    17:46 24.12.2015
    209
    День 24 декабря у католиков носит название Рождественский сочельник или Вигилия. Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост. В этот день в семьях украшают елки и устанавливают ясли.
    Празднование католического Рождества
    Католический Сочельник - канун праздника Рождества Христова. Справка
    05:58 24.12.2015
    2200Итоги 2015 года
    День 24 декабря у католиков носит название Рождественский сочельник или Вигилия. Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост.
    Рождественские мероприятия во Львове
    Как во Львове Рождество встречают 
    17:50 06.01.2015
    396
    Сочельник во Львове встретили сотни горожан и гостей города.
    Киево-Печерская лавра
    Православные отмечают Рождественский сочельник
    00:46 06.01.2015
    405
    В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу. Восточные мудрецы принесли Новорожденному дары: золото, ладан и смирну.
    Папа Римский Франциск в рождественский сочельник
    Папа Франциск и рождественское богослужение 
    01:05 25.12.2014
    216Итоги 2015 года
    В рождественский сочельник Папа Римский Франциск позвонил христианским беженцам, находящимся в христианском пригороде Анкава столицы иракского Курдистана Эрбиль.
    Папа Римский Франциск
    Папа Франциск в рождественский сочельник позвонил беженцам в Ирак
    20:37 24.12.2014
    102
    В ходе телефонного разговора с местным священником, который транслировал в прямом эфире итальянский католический телеканал Tv2000, Франциск сравнил беженцев с Иисусом Христом, который был вынужден бежать из Египта, и передал им свое папское благословение.
    Праздничная ярмарка во Львове
    Христиане западного обряда встречают Рождественский сочельник
    18:24 24.12.2014
    210
    День 24 декабря у католиков носит название Рождественский сочельник или Вигилия (от латинского vigilia - бдение). Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны