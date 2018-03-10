В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу. У православных христиан существовал обычай не вкушать пищу до появления первой вечерней звезды.
В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу. Восточные мудрецы принесли Новорожденному дары: золото, ладан и смирну.
В ходе телефонного разговора с местным священником, который транслировал в прямом эфире итальянский католический телеканал Tv2000, Франциск сравнил беженцев с Иисусом Христом, который был вынужден бежать из Египта, и передал им свое папское благословение.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".