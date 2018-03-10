Сирийский заключенный Абу Ваэль Дхиаб, объявивший голодовку в тюрьме Гуантанамо, обратился в суд Вашингтона с жалобой, в которой заявил, что его принудительное кормление приравнивается к пыткам, сообщает агентство Рейтер.
Канадская рок-группа Skinny Puppy потребовала от министерства обороны США выплатить им компенсацию в размере 666 тысяч долларов за то, что их музыку использовали для пыток заключенных в тюрьме Гуантанамо.
Глава следственного управления ФИФА Гарсиа фигурирует в так называемом "списке Гуантанамо", составленном в ответ на обнародование госдепом, со ссылкой на "закон Магнитского", имен российских граждан, которым закрыт въезд в США.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".