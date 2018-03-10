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    Гуантанамо (провинция)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Тюрьма в США. Архивное фото
    США ведут переговоры о передаче другим странам 50 заключенных Гуантанамо
    23:58 06.11.2015
    39
    Тюрьма Гуантанамо была создана в 2002 году. По данным Пентагона, в настоящее время в тюрьме для подозреваемых в терроризме на базе Гуантанамо на Кубе остаются 112 заключенных.
    Тюрьма в США. Архивное фото
    Пентагон не собирается ликвидировать военную базу в Гуантанамо
    03:12 02.07.2015
    67
    Известно, что руководство США собирается закрыть тюрьму для подозреваемых в терроризме в Гуантанамо, однако конгресс пока не дал своего согласия.
    Тюрьма в США. Архивное фото
    Командующий базы ВМС США в Гуантанамо уволен из-за подозрения в убийстве
    03:23 22.01.2015
    47
    Американское военное ведомство сообщает, что Неттлтон находится под следствием, но не приводит каких-либо подробностей.
    Пентагон
    Четыре узника Гуантанамо вернутся в Афганистан - Пентагон
    03:03 21.12.2014
    49
    Согласно информации, США координировались с правительством Афганистана, чтобы предстоящий перевод прошел в соответствии с требованиями безопасности и с заключенными обращались гуманно.
    Флаг Словакии
    Словакия приняла у себя бывших узников тюрьмы Гуантанамо
    16:06 21.11.2014
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    В Словакию в пятницу прибыли двое из пяти заключенных, освобожденных днем ранее Пентагоном из тюрьмы на базе американских военно-морских сил в Гуантанамо.
    Тюрьма
    Узник Гуантанамо обжаловал в суде США "пыточное" кормление - СМИ
    23:48 04.06.2014
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    Сирийский заключенный Абу Ваэль Дхиаб, объявивший голодовку в тюрьме Гуантанамо, обратился в суд Вашингтона с жалобой, в которой заявил, что его принудительное кормление приравнивается к пыткам, сообщает агентство Рейтер.
    Тюрьма. Архивное фото
    Колумбия отказалась принимать у себя заключенных из Гуантанамо
    10:45 20.05.2014
    16
    Колумбия отказала США в просьбе принять и разместить у себя нескольких заключенных с военной базы Гуантанамо на Кубе, сообщил в понедельник президент страны Хуан Мануэль Сантос.
    Тюрьма. Архивное фото
    Суд США запретил принудительное кормление заключенного в Гуантанамо
    10:09 17.05.2014
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    Американский федеральный судья постановила временно прекратить принудительное кормление сирийского заключенного, который объявил голодовку в тюрьме Гуантанамо.
    Барак Обама
    HRW призвала Обаму отпустить йеменских узников из Гуантанамо на родину
    09:27 09.04.2014
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    Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) написала открытое письмо президенту США Бараку Обаме, в котором призвала отпустить на родину йеменских заключенных тюрьмы Гуантанамо на Кубе.
    Доллары США
    Канадская группа требует $666 тыс за использование ее музыки для пыток
    17:24 07.02.2014
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    Канадская рок-группа Skinny Puppy потребовала от министерства обороны США выплатить им компенсацию в размере 666 тысяч долларов за то, что их музыку использовали для пыток заключенных в тюрьме Гуантанамо.
    Президент США Барак Обама
    Обама: тюрьма в Гуантанамо ослабляет национальную безопасность США
    09:05 27.12.2013
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    Тюрьма в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме, лишь ослабляет национальную безопасность США. Подписанный Обамой закон об оборонных расходах, предполагает финансирование Пентагона.
    Чиновник ФИФА Гарсиа действительно фигурирует в "списке Гуантанамо"
    21:59 03.10.2013
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    Глава следственного управления ФИФА Гарсиа фигурирует в так называемом "списке Гуантанамо", составленном в ответ на обнародование госдепом, со ссылкой на "закон Магнитского", имен российских граждан, которым закрыт въезд в США.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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