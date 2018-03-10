По информации Пентагона, люди были освобождены "согласно указу президента Барака Обамы от 22 января 2009 года, когда межведомственная рабочая группа по "Гуантанамо" провела всеобъемлющий обзор случаев (задержания)".
Сообщается, что попытка американских властей сделать талибов своими информаторами провалилась. В пятницу представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что это "дело разведки", которое он не будет обсуждать на брифинге.
Суд в США постановил обнародовать ранее засекреченные видеозаписи, на которых показано, как одного из узников Гуантанамо принуждают принимать пищу и насильно выводят из камеры, сообщает газета New York Times.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".