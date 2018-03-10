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    Тюрьма в Гуантанамо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Дональд Трамп
    Трамп запретил перевод узников Гуантанамо
    22:59 05.05.2017
    166Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    В специальном заявлении американского президента уточняется, что соответствующая норма содержится в поправках в федеральный бюджет страны до конца 2017 года (заканчивается 30 сентября).
    Военная тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
    США освободили 15 узников "Гуантанамо" – Пентагон
    05:36 16.08.2016
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    По информации Пентагона, люди были освобождены "согласно указу президента Барака Обамы от 22 января 2009 года, когда межведомственная рабочая группа по "Гуантанамо" провела всеобъемлющий обзор случаев (задержания)".
    Тюрьма в США. Архивное фото
    Пентагон не собирается ликвидировать военную базу в Гуантанамо
    03:12 02.07.2015
    67
    Известно, что руководство США собирается закрыть тюрьму для подозреваемых в терроризме в Гуантанамо, однако конгресс пока не дал своего согласия.
    Тюрьма в США. Архивное фото
    США пытались завербовать освобожденных из Гуантанамо командиров "Талибана"
    07:27 06.06.2015
    122
    Сообщается, что попытка американских властей сделать талибов своими информаторами провалилась. В пятницу представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что это "дело разведки", которое он не будет обсуждать на брифинге.
    Барак Обама. Архивное фото
    Следовало закрыть Гуантанамо в первый день на посту президента - Обама
    02:14 19.03.2015
    70
    Президент США заявил, что закрыл бы Гуантанамо в первый день работы в Белом доме, однако "в то время у нас было поддержанное двумя партиями соглашение о том, что тюрьму следует закрыть".
    Здание Белого дома в Вашингтоне
    США не намерены обсуждать с Кубой возврат базы в Гуантанамо
    18:40 04.02.2015
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    Представитель государственного департамента США на переговорах с Кубой Роберта Джейкобсон отметила, что "вопрос Гуантанамо не рассматривается в ходе этих переговоров".
    Государственный флаг Эстонии
    Мусульмане Эстонии готовы помочь прибывшему из Гуантанамо йеменцу
    08:40 17.01.2015
    121
    Мусульманская община Эстонии, по словам главного муфтия, готова помочь бывшему узнику американской тюрьмы Гуантанамо 31-летнему йеменцу Ахмеду Абдуле Кадиру адаптироваться в местном обществе.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Конгрессмены США не хотят освобождать узников Гуантанамо
    04:38 14.01.2015
    51
    Республиканцы в Конгрессе США выступают за мораторий на переправку узников Гуантанамо в другие страны. Треть из освобожденных ранее террористов вернулись к своей деятельности.
    Вашингтон. Белый дом
    В США протестуют десятки человек, требуя закрытия тюрьмы Гуантанамо
    00:40 12.01.2015
    55
    Протестующие одеты в ярко-оранжевую тюремную робу, а лица их закрыты черными капюшонами - так одеваются содержащиеся в Гуантанамо заключенные.
    Пентагон
    Четыре узника Гуантанамо вернутся в Афганистан - Пентагон
    03:03 21.12.2014
    49
    Согласно информации, США координировались с правительством Афганистана, чтобы предстоящий перевод прошел в соответствии с требованиями безопасности и с заключенными обращались гуманно.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама призвал конгресс США закрыть тюрьму в Гуантанамо
    01:59 20.12.2014
    66
    Продолжение работы тюрьмы в Гуантанамо подрывает нашу национальную безопасность, США должны ее закрыть, сказал Барак Обама в заявлении после подписания оборонного бюджета на 2015 год.
    Наручники. Архивное фото
    Британия была причастна к пыткам в тюрьмах спецслужб США - бывший узник
    22:57 12.12.2014
    115Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Комитет по разведке британского парламента в настоящее время изучает вопрос о том, была ли как-либо причастна Великобритания к пыткам сотрудниками американских спецслужб подозреваемых.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Палата представителей США одобрила $584 млрд на военные расходы в 2015 г
    00:44 05.12.2014
    129
    Прежде чем оборонный бюджет станет законом, его должен одобрить сенат США, голосование ожидается на следующей неделе.
    Тюрьма
    Россиянина, задержанного пять лет назад в Афганистане, будут судить в США
    19:57 04.11.2014
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    Все годы после ареста Ирек Хамидуллин содержался на американской военной базе в Баграме.
    Наручники. Архивное фото
    Суд в США потребовал рассекретить видео принудительного кормления в Гуантанамо
    11:59 04.10.2014
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    Суд в США постановил обнародовать ранее засекреченные видеозаписи, на которых показано, как одного из узников Гуантанамо принуждают принимать пищу и насильно выводят из камеры, сообщает газета New York Times.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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