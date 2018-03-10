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    возбуждение уголовного дела

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Голосование. Архивное фото
    Украинцев накажут за участие в проведении выборов в Крыму - прокурор
    19:22 04.03.2018
    1076Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам заместителя прокурора Крыма, проведение любых избирательных процессов на территории Крыма вне требований конституции Украины являются незаконными.
    Лекарства
    Вступила в силу конвенция СЕ об уголовной ответственности за подделку лекарств
    16:08 02.01.2016
    1436
    Конвенция предусматривает уголовную ответственность: за преднамеренное производство медицинской продукции, а также их фальсификацию; за преднамеренную поставку и торговлю фальсифицированными лекарственными средствами; за фальсификацию документов.
    Молоток судьи
    Якубин: дело против депутатов НФ это не борьба с коррупцией, а давление
    17:49 20.12.2015
    362
    При помощи дела, открытого в НАБУ против депутатов "Народного фронта", президент пытается надавить на политиков и заставить их проголосовать за президентский проект изменений в Конституцию, заявил политолог Алексей Якубин.
    Ринат Ахметов
    Пресс-служба Ахметова опровергла информацию о возбуждении дела
    17:01 25.04.2015
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    Согласно информации пресс-службы, народный депутат Егор Фирсов, опираясь на авторитет представителя законодательной власти, преднамеренно ввел телезрителей в заблуждение.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Голосование. Архивное фото
    Украинцев накажут за участие в проведении выборов в Крыму - прокурор
    19:22 04.03.2018
    1076
    По словам заместителя прокурора Крыма, проведение любых избирательных процессов на территории Крыма вне требований конституции Украины являются незаконными.
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