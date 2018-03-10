Конвенция предусматривает уголовную ответственность: за преднамеренное производство медицинской продукции, а также их фальсификацию; за преднамеренную поставку и торговлю фальсифицированными лекарственными средствами; за фальсификацию документов.
При помощи дела, открытого в НАБУ против депутатов "Народного фронта", президент пытается надавить на политиков и заставить их проголосовать за президентский проект изменений в Конституцию, заявил политолог Алексей Якубин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".