По информации юриста Андрея Портнова, владелец "Житомирской кондитерской фабрики" Игорь Бойко подал иск против Украины в Международный арбитражный суд и "обратился в Трибунал с просьбой о предоставлении чрезвычайной помощи".
По информации представителя МВД Артема Шевченко, по дороге в СИЗО у Игоря Бойко на лице появилось небольшое, но видимое повреждение. Первичный опрос полицейских, которые конвоировали его, говорит о том, что они не применяли насилие к этому подозреваемому.
При помощи дела, открытого в НАБУ против депутатов "Народного фронта", президент пытается надавить на политиков и заставить их проголосовать за президентский проект изменений в Конституцию, заявил политолог Алексей Якубин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.