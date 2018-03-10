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По информации представителя МВД Артема Шевченко, по дороге в СИЗО у Игоря Бойко на лице появилось небольшое, но видимое повреждение. Первичный опрос полицейских, которые конвоировали его, говорит о том, что они не применяли насилие к этому подозреваемому.