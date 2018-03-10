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    Игорь Бойко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Игорь Бойко
    Владелец "Житомирской кондфабрики" попросил помощи у международного трибунала
    01:29 04.12.2017
    1250Днепр, Львов: взрывные события
    По информации юриста Андрея Портнова, владелец "Житомирской кондитерской фабрики" Игорь Бойко подал иск против Украины в Международный арбитражный суд и "обратился в Трибунал с просьбой о предоставлении чрезвычайной помощи".
    Игорь Бойко
    В МВД отреагировали на обвинения в избиении владельца "Житомирской кондфабрики"
    01:59 03.12.2017
    651Днепр, Львов: взрывные события
    По информации представителя МВД Артема Шевченко, по дороге в СИЗО у Игоря Бойко на лице появилось небольшое, но видимое повреждение. Первичный опрос полицейских, которые конвоировали его, говорит о том, что они не применяли насилие к этому подозреваемому.
    Молоток судьи
    Якубин: дело против депутатов НФ это не борьба с коррупцией, а давление
    17:49 20.12.2015
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    При помощи дела, открытого в НАБУ против депутатов "Народного фронта", президент пытается надавить на политиков и заставить их проголосовать за президентский проект изменений в Конституцию, заявил политолог Алексей Якубин.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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