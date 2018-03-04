Украинцев накажут за участие в проведении выборов в Крыму - прокурор

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура предупредила украинцев об уголовной ответственности в случае их участия в организации проведения выборов в Крыму. Об этом сообщил в воскресенье заместитель прокурора Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Александр Удовиченко.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство направило ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента России на территории Крыма. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве удивлены тем, что Киев пытается вмешиваться в дела России и указывать, как организовывать избирательный процесс.

"Проведение любых избирательных процессов на территории Крыма вне требований конституции Украины являются незаконными. И в частности организация и проведение выборов президента другого государства на территории Крыма, который является территорией Украины, влечет за собой для этих людей уголовную ответственность… Людям, которые принимают в этом процессе участие, грозит ответственность. По какой статье квалифицировать их действия и, соответственно, какое будет наказание — это индивидуальная ситуация. Потому что нужно каждый случай отдельно рассматривать… Те, кто пришли голосовать — это другая ситуация, а те, кто принимают участие в организации избирательного процесса… здесь вопрос ответственности стоит очень остро", — сказал Удовиченко в эфире телеканала "112 Украина".