В течение июля-августа 2016 года сотрудник ГСЧС, находясь на дежурстве, из подвального помещения пожарно-спасательной части тайно похитил 850 лопат, чем причинил ущерб государству на сумму свыше 18,5 тысяч гривен.
В областном управлении полиции сообщили, что в среду получили заявление от генерального директора Львовской национальной галереи искусств имени Возницкого о проведении проверки по факту исчезновения музейный ценностей.
Воровство – извечный бич любого государства, однако далеко не всегда изюминкой эпизода становится сумма расхищения. На днях соцсети изрядно потрясла информация о краже 10 метров кабеля правительственной связи. Что же пишут по этому поводу украинцы?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".