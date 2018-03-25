Днепр: тайные метки воров-домушников

РИА Новости Украина

Vgorode узнал, как метят двери потенциальных жертв домушники и каким образом можно защитить свою квартиру.

Предварительная проверка

Первым делом воры узнают, есть ли чем поживиться в квартире. Зачастую они работают по наводке. Ее дают сотрудники ЖЭКов, женщины проверяющие счетчики, газовщики и так далее.

Нередко наводку злоумышленникам дают соседи или знакомые хозяев квартиры. В прошлом году по вине бывших напарников погиб жилец дома на проспекте Богдана Хмельницкого. Жертву до смерти избили, а потом обчистили квартиру покойного.

Бывает, что выбирают просто конкретный подъезд и стараются найти в нем квартиры, где хозяев днем нет дома.

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После того, как жертву выбрали, домушники пытаются определить, когда лучше всего прийти за добычей. Они звонят в дверь, домофон, представляются сотрудниками почты, социальной службы или фирмы, которая предлагает пластиковые окна и утепление. Главная задача домушников — выбрать удачное время для ограбления.

Невидимые знаки

У британской полиции есть целая классификация знаков, которые мелком оставляют наводчики для домушников, чтобы те ограбили нужную квартиру в нужное время. Там есть символы, которые означают, что в доме живет одинокая женщина или хозяев никогда нет дома в обед.

В Днепре все значительно проще. Общепринятой тайной системы знаков у наших домушников нет. Они маркируют квартиры, как им удобно. Один из самых распространенных способов — разноцветные маленькие стикеры, которые нередко используют в качестве ценников на базарах. Их клеят либо где-нибудь в углу у двери, либо на почтовом ящике. Иногда возле звонка рисуют плюсик или кружочек. Обычно жильцы не обращают внимания на подобное.

vgorode.ua Звонок в квартире

Летом 2017 года так чуть не ограбили квартиру на пересечении набережной и Воскресенской. Хозяйка вернулась домой с работы раньше обычного, потому что в офисе отключили свет. Около двух часов дня в двери начали звонить. Она не реагировала, решив что это какие-то очередные продавцы пластиковой посуды. Было 4 длинных звонка. Затем послышались какие-то странные звуки, кто-то копошился в замке. Женщина испугалась и побежала к системе видеонаблюдения. Действительно, у дверей копошились двое в ветровках с капюшоном.

Хозяйка стала кричать, что уже вызывает полицию. Грабители услышали ее и сбежали. Вскоре с учебы вернулся сын женщины. Вместе они увидели, что внизу на дверь приклеены два розовых стикера.

Иногда домушники клеят на двери кусочки скотча или даже человеческий волос. Последний крепят таким образом, чтобы он порвался, если дверь открывали. Это знак, что хозяин вернулся домой раньше обычного.

Как спасти квартиру

Сегодня существует специальный тип замков, который нельзя вскрыть, если изнутри в них вставлен ключ. Вытолкнуть его наружу невозможно. Но и такие замки уже научились обходить с помощью кислоты.

Еще не так давно считалось, что если на первом-втором этаже стоят пластиковые окна, то на решетки можно не тратиться. На самом деле открыть такое окно не составит труда. Для этого нужна лишь длинная стальная отвертка. Ее вставляют туда, где у окна ручка, сковырнув пластиковую накладку, и просто проворачивают. Поэтому от решеток на окнах отказываться не стоит.

dp.vgorode.ua Метки домушников в Днепре

Если вы возвратились домой и увидели следы взлома, не спешите заходить в квартиру. Лучше сразу вызывайте полицию и ждите снаружи. Если столкнетесь в квартире с преступниками один на один, они с вами церемониться не станут.

Можно попробовать закрыть злоумышленника внутри квартиры.

Если вы дома и слышите, что кто-то ковыряется в замке, поднимайте шум и звоните на "102", предупредите домушников, что копы уже выехали.

Если шорох за дверью не утих, не теряйте времени и баррикадируйте вход. Тумбочка иди шкаф из коридора, который блокирует дверь, могут спасти вам жизнь. В прихожей неплохо бы хранить средства личной защиты (хотя бы газовый баллончик). Не переставайте кричать. Можно открыть окно и обратиться за помощью к прохожим.