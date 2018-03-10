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    пожарные

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Китайский певец делает стильный ирокез горячим утюгом. Пожарники в шоке. Видео
    Китайский певец делает стильный ирокез горячим утюгом. Пожарные в шоке 
    12:08 09.02.2018
    258
    Известный китайский певец сделал себе прическу-ирокез с помощью горячего утюга. Видео укладки волос звезды моментально стало вирусным в интернете.
    Лопаты. Архивное фото
    В Днепропетровской области пожарный украл почти тысячу лопат за 2 месяца
    15:30 18.12.2017
    163
    В течение июля-августа 2016 года сотрудник ГСЧС, находясь на дежурстве, из подвального помещения пожарно-спасательной части тайно похитил 850 лопат, чем причинил ущерб государству на сумму свыше 18,5 тысяч гривен.
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для календаря
    Китайские пожарные снялись для "горячего" календаря 
    16:54 17.03.2017
    266
    Пожарные китайской провинции Шаньси поддержали мировой тренд и снялись для собственного "горячего" календаря. Ранее подобный календарь выпустили в Великобритании с участием морских пехотинцев.
    Самая привлекательная девушка-пожарный в мире
    Самая привлекательная девушка-пожарный в мире 
    03:55 27.01.2017
    1028
    У норвежки более 50 тысяч подписчиков в сети Instagram. Работу в пожарной службе 30-летняя Нартен совмещает с занятиями фитнесом. Девушка призналась, что решила стать спасателем в девятнадцать.
    Киевские пожарные вышли на акцию протеста
    В Киеве пожарные под Радой сожгли свою форму 
    19:47 16.07.2015
    491Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В Киеве пожарные устроили акцию протеста возле здания Верховной Рады. Они потребовали замены устаревшей техники и повышения заработной платы. Некоторые участники митинга в знак протеста сожгли свою форму.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Китайский певец делает стильный ирокез горячим утюгом. Пожарники в шоке. Видео
    Китайский певец делает стильный ирокез горячим утюгом. Пожарные в шоке 
    12:08 09.02.2018
    258
    Известный китайский певец сделал себе прическу-ирокез с помощью горячего утюга. Видео укладки волос звезды моментально стало вирусным в интернете.
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