В течение июля-августа 2016 года сотрудник ГСЧС, находясь на дежурстве, из подвального помещения пожарно-спасательной части тайно похитил 850 лопат, чем причинил ущерб государству на сумму свыше 18,5 тысяч гривен.
В Киеве пожарные устроили акцию протеста возле здания Верховной Рады. Они потребовали замены устаревшей техники и повышения заработной платы. Некоторые участники митинга в знак протеста сожгли свою форму.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Киеве пожарные устроили акцию протеста возле здания Верховной Рады. Они потребовали замены устаревшей техники и повышения заработной платы. Некоторые участники митинга в знак протеста сожгли свою форму.