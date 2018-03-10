По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, с января в Украине повысят заработную плату учителям. В абсолютных цифрах показатель зарплат составит 6,5-8,5 тысяч гривен в месяц в зависимости от категории.
Украину покидают лучшие. Сообщение о том, что Учитель года — 2016, которую награждал сам президент, уехала на заработки, подняло в украинских СМИ и соцсетях немыслимую шумиху. Но все ли так просто в этой скандальной истории?
Учителя доведены до отчаяния и требуют отменить повышение тарифов на услуги ЖКХ. Педагоги готовят манифестацию, а если потребуются, проведут предупредительную забастовку, заявили в профсоюзе работников образования и науки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".