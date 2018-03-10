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    учителя

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    В Украине учителям повысили зарплату
    12:31 11.01.2018
    308Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, с января в Украине повысят заработную плату учителям. В абсолютных цифрах показатель зарплат составит 6,5-8,5 тысяч гривен в месяц в зависимости от категории.
    Виолетта Македон
    В соцсетях шумиха: и учителя станут сиделками… в Лондоне
    16:55 17.11.2017
    1573
    Украину покидают лучшие. Сообщение о том, что Учитель года — 2016, которую награждал сам президент, уехала на заработки, подняло в украинских СМИ и соцсетях немыслимую шумиху. Но все ли так просто в этой скандальной истории?
    Школа. Архивное фото
    Доколе!? Учителя обещают сеять доброе, разумное, вечное под стенами Кабмина и АП
    18:45 27.10.2016
    1006Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Учителя доведены до отчаяния и требуют отменить повышение тарифов на услуги ЖКХ. Педагоги готовят манифестацию, а если потребуются, проведут предупредительную забастовку, заявили в профсоюзе работников образования и науки.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    В 2017 году зарплата учителей должна вырасти на треть - Порошенко
    18:13 01.10.2016
    528Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    По словам Петра Порошенко, повышение заработной платы должно стать дополнительной финансовой мотивацией, чтобы лучшие специалисты оставались в украинской школе.
    Учителя Мукачево перекрыли трассу Киев-Чоп
    Учителя Мукачево перекрыли трассу Киев-Чоп 
    20:47 29.02.2016
    476Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В Закарпатской области около 200 протестующих заблокировали международную трассу Киев – Чоп. Основное требование участников акции – возобновление финансирования ПТУ.
    Протестующие заблокировали трассу Киев-Чоп, Видео
    Протестующие заблокировали трассу Киев-Чоп 
    16:12 29.02.2016
    552Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В Закарпатской области около 200 протестующих заблокировали международную трассу Киев – Чоп. Основное требование участников акции – возобновление финансирования ПТУ.
    Сотни защитников ПТУ заблокировали улицу возле Кабмина
    Новые социальные протесты в Киеве
    08:10 30.01.2016
    1906Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Представители профессионально-технических учебных заведений организовали пикет возле зданий Верховной Рады и Кабмина. Что заставило учителей и активистов выйти на митинг?
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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