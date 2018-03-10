"Лучший педагог" Украины Виолетта Македон рассказала журналистам своего родного города, почему уехала и как ей живется в Лондоне. По ее словам, благодаря свободному владению английским, она легко вписалась в тамошний колорит. Однако в Украине остался жить ее сын.
Украину покидают лучшие. Сообщение о том, что Учитель года — 2016, которую награждал сам президент, уехала на заработки, подняло в украинских СМИ и соцсетях немыслимую шумиху. Но все ли так просто в этой скандальной истории?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".