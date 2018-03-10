наверх
10.03.201820:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ученики

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Глибоцький лицей
    На Буковине умер лицеист. Медики назвали причину
    14:01 27.02.2018
    236
    По информации медиков, юноша усиленно занимался спортом, несмотря на то, что это было для него противопоказано. В полиции начали расследование по части 1, статьи 115 УК Украины "Умышленное убийство".
    Школьники на улицах Киева
    1 сентября в Киеве. Патриотический угар потихоньку развеивается
    14:55 01.09.2017
    5255День знаний в Украине
    Торжественная линейка 1 сентября в одной из киевских школ. Минимум вышиванок, ни одного депутата и участника АТО на трибуне, зажигательная румба и трогательные слова о войне и человечности — шароваршина и ура-патриотизм выходят из моды.
    Неизвестный устроил стрельбу около школы в одном из районов Сан-Франциско
    В результате стрельбы в Сан-Франциско три ученика получили ранения
    05:30 19.10.2016
    238
    Инцидент произошел во вторник днем. После стрельбы территорию школы огородили, пострадавших доставили в местные больницы. Целью стрельбы был один из учеников.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Глибоцький лицей
    На Буковине умер лицеист. Медики назвали причину
    14:01 27.02.2018
    236
    По информации медиков, юноша усиленно занимался спортом, несмотря на то, что это было для него противопоказано. В полиции начали расследование по части 1, статьи 115 УК Украины "Умышленное убийство".
    Все теги