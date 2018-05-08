Львов: в первый класс – по новым правилам. Что нужно знать родителям

РИА Новости Украина

Со 2 мая учебные заведения будут принимать учеников начальных классов по-новому, пишет газета "Экспресс".

Для зачисления ребенка в первый класс нужно подать заявление до 31 мая. Так указано в новом порядке Министерства образования. Также в МОН подчеркивают: заявления нужно подавать в школы, за которыми закреплена территория обслуживания, где проживает ребенок.

А если родители не хотят, чтобы их ребенок ходил в ближайшую к дому школу, тогда как быть? Или, наоборот, хотят, но мест там уже нет – что делать? Или новый порядок зачисления в школы таки сможет обеспечить равный доступ к образованию всех детей?

Об этом Богданна Мартыник побеседовала с Аленой Луневой, экспертом Центра информации о правах человека, Егором Стадным, директором Аналитического центра CEDOS, и Владимиром Бахрушиным, экспертом по вопросам образования "Реанимационного пакета реформ".

Так по какому принципу в этом году будут набирать детей в первый класс?

Е. Стадный: В Законе Украины "Об образовании", который приняли в сентябре 2017 года, впервые расшифрована статья Конституции о гарантированных правах на бесплатное общее среднее образование в коммунальных и государственных школах. В 13 статье упомянутого закона закреплен принцип территориального обслуживания школы. Это означает, что школа должна давать места учебы прежде всего тем детям, которые закреплены за этим общеобразовательным учебным заведением, то есть проживающих на территории обслуживания школы.

До сих пор родители не раз сталкивались с тем, что не могли отдать своих детей в школы недалеко от дома из-за нехватки мест. Теперь впервые появилась возможность у родителей детей, которые идут в первый класс, получить гарантированное место в школах по соседству.

УНИАН Школьный колокольчик

А если родители хотят отдать ребенка в другую школу, не по месту жительства?

Е. Стадный: Параллельно родители могут подать заявления в другие учебные заведения для зачисления ребенка, но только если там есть свободные места.

А. Лунева: Конечно, родителям не могут запретить выбирать любую школу. Это прописано в Законе "Об образовании". И если позволить подавать документы всем, как им заблагорассудится, то в части школ будет много заявлений, а где-то – недобор. Поэтому логика Минобразования понятна.

Противоположная ситуация: в ближайшей школе мест уже нет. Действия родителей?

Е. Стадный: Если количество заявлений на 1 июня не будет превышать общего количества мест в первых классах, то руководство школы издает приказ о зачислении всех детей. Но если заявлений больше, чем мест, то в первую очередь не позднее 1 июня зачисляют детей, проживающих на территории обслуживания школы, которые являются родными братьями или сестрами учеников, которые уже учатся в этом образовательном учреждении или являются детьми работников этой школы. Кроме того, это могут быть выпускники дошкольного подразделения учебного заведения.

Сайт Львова 1 сентября во Львове

В Минобразования заявляют, что в первые классы в школах уже не будет конкурсных отборов. Неужели даже в специализированных школах, например, с углубленным изучением иностранных языков, математики или компьютерных наук?

А. Лунева: Специализированных школ с первого класса не будет. Во всех школах первые четыре года обучения будут одинаковыми, хотя и есть норма, которая предусматривает использование различных вариантов учебной программы.

Е. Стадный: Для учащихся, которые захотят перевестись в гимназию или лицей, все-таки будут проводить конкурсный отбор.

А в начальной школе конкурсный отбор – это, по моему мнению, инструмент социальной дискриминации учеников. Не секрет, что в некоторых учебных заведениях, где с помощью скрытых или явных вступительных экзаменов проходил конкурсный отбор по имущественному цензу, учились дети только из состоятельных семей, а в других – из бедных. По новому принципу, школа, на территории обслуживания которой живет ребенок, должна его принять в первый класс, даже если считается элитной или специализированной.

Именно орган местного самоуправления закрепляет территорию обслуживания учебного заведения и должен информировать об этом не позднее чем за полгода до начала приема заявлений. А вот школы не позднее чем на 30 дней до конца приема заявлений должны сообщать о территории обслуживания, количестве учеников в каждом классе и наличии свободных мест.

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Получается, что выбор школы для ребенка теперь определяет регистрация его родителей. Но многие проживают не там, где зарегистрированы. Что делать родителям в этом случае?

А. Лунева: Действительно, сейчас в Украине более 1,5 миллиона – это внутренне перемещенные лица. Значительная часть жителей больших городов – внутренние трудовые мигранты. В конце концов, около 30% украинцев не проживают по месту регистрации.

Поэтому, чтобы подтвердить право ребенка на первоочередное зачисление в школу, одному из родителей следует при подаче заявления предъявить оригинал паспорта и справки о регистрации места жительства или пребывания или выписку из Единого государственного демографического реестра о регистрации места жительства. В перечне есть и другие документы, с помощью которых можно подтвердить право ребенка на первоочередное зачисление в школу. Например, справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, документы о праве собственности на жилье или право пользования им. Можно предъявить также акт обследования условий проживания или акт обследования материально-бытовых условий, или справку о прохождении службы в воинской части.

Да, проблема с нехваткой мест в школах таки будет возникать в крупных городах. В частности, там, где не хватает общеобразовательных учебных заведений. Чтобы решить эту проблему, прежде всего нужно вести учет детей, которые достигают школьного возраста. Если будет единый реестр (а его сейчас нет), то органы местного самоуправления будут понимать, где нужно создавать дополнительные места для будущих первоклассников. Без такого реестра маловероятно, что удастся решить проблему неравномерности распределения детей в районах крупных городов и нехватки мест в школах для первоклассников.

Новый принцип зачисления в начальную школу может спровоцировать коррупцию – мол, "чтобы ребенок попал в хороший класс в хорошую школу"…

В. Бахрушин: Конкуренция за места в хороших школах действительно есть. И ключевая идея нововведений – правильная. Приоритет должны иметь жители тех общин, которые на собственные средства содержат школы. Главное, чтобы при поступлении в начальную школу основным ограничением было проживание ребенка на территории обслуживания школы, а не сумма, которую его родители способны платить за бесплатное образование.

Е. Стадный: Уже 1 июня школа должна обнародовать списки зачисленных детей и списки тех, кто претендует на свободные места.

Если претендентов больше, чем свободных мест, то таких учеников зачисляют в школу не позднее чем 15 июня лишь на свободные места по результатам прозрачной жеребьевки, процедуру которой определяет педагогический совет и утверждает руководитель школы.

Если после 15 июня в школе еще остаются свободные места, то к началу учебного года на эти места сначала будут зачисляться дети, которые имеют право на первоочередное зачисление или в соответствии с поступлением заявлений.

А если возникнут злоупотребления со свободными местами, то о таких случаях родителям следует сообщать в управление образования или в Минобразования.