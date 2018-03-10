наверх
10.03.201812:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    страхование

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Сканирование с помощью МРТ
    Украинцы не знают цены ни одной государственной медуслуги - Сысоенко
    04:27 12.12.2016
    724Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Государство должно обеспечить оплату медуслуг, в том числе, экстренной медицинской помощи и лечения инфекционных заболеваний. Но для этого необходимо просчитать их стоимость, заявила в эфире ГС депутат ВР Ирина Сысоенко.
    Сергей Сошинский
    За и против введения страховой медицины в Украине
    17:31 16.10.2016
    1015Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Президент международного благотворительного фонда Сергей Сошинский прокомментировал в эфире "ГС", почему Украина не готова к страховой медицине, а также почему украинцы потребляют много лекарств, которые никак не решают проблемы здоровья.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    В Украине в 2016 году нужно ввести медстрахование всех граждан – премьер
    20:49 28.02.2016
    1234
    Премьер отметил, что надо ввести минимальный гарантированный государством уровень бесплатных медуслуг, а все другие услуги должны финансироваться за счет государственного медицинского страхового фонда.
    Пенсионерка
    Кабмин как ансамбль пенсий и плясок… на костях пенсионеров
    19:18 16.05.2015
    2213Украина - шаг до дефолта
    В конце апреля парламент получил подготовленный в Минсоцполитики законопроект по внесению изменений в пенсионное законодательство, который можно назвать реформаторским.
    Задержание
    Уроженца Украины в США признали виновным в крупном мошенничестве
    09:21 21.03.2015
    292
    Землянского признают виновным в организации трех мошеннических схем. Он являлся лидером организации, проводившей подложные операции с автомобильными страховыми компаниями.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны