Государство должно обеспечить оплату медуслуг, в том числе, экстренной медицинской помощи и лечения инфекционных заболеваний. Но для этого необходимо просчитать их стоимость, заявила в эфире ГС депутат ВР Ирина Сысоенко.
Президент международного благотворительного фонда Сергей Сошинский прокомментировал в эфире "ГС", почему Украина не готова к страховой медицине, а также почему украинцы потребляют много лекарств, которые никак не решают проблемы здоровья.
Премьер отметил, что надо ввести минимальный гарантированный государством уровень бесплатных медуслуг, а все другие услуги должны финансироваться за счет государственного медицинского страхового фонда.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".