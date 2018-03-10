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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Уборка урожая. Архивное фото
    Из Винницы: как область торгует с Германией и Россией
    09:48 26.02.2018
    1313
    В 2017 году Винницкая область чаще всего покупала за рубежом портландцемент, прокат черных металлов и удобрений. А продавала иностранцам - зерно, масло и сахар. При этом пусть и не большими темпами, но расли объемы торговли товарами и услугами с РФ.
    Сколько стоит родить в Украине. Инфографика
    Почем роды в Украине? 
    09:22 12.02.2018
    2152Медреформа или медицинский геноцид?
    Согласно проводимой медицинской реформе, роды в Украине станут платными уже с 2019 года. Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.
    Алексей Шершнев
    Ахнете. Эксперт о методике расчета стоимости медуслуг
    17:15 09.01.2018
    779Медреформа или медицинский геноцид?
    Государственные клиники ждет большая работа в рамках медреформы, в частности, нужно сокращать свои непрофильные активы, иначе они проиграют в конкурентной борьбе с частными клиниками, считает директор медкомпании "ilaya".
    Дед Мороз
    Праздник где-то рядом. Мариуполь: цены на Деда Мороза и Снегурочку
    15:50 20.12.2017
    317
    Главный день в году для "новогодних" артистов – 31 декабря: до часа дня – минимальная цена вызова, с часу до шести – средняя, а после шести вечера включается максимальный тариф.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Все включено. В платежках для киевлян появится еще одна услуга - СМИ
    16:26 22.08.2017
    689
    Первый заместитель главы КГГА поручил предоставить предложения относительно возможности включения в состав тарифа на содержание домов и придомовых территорий затраты на страхование этих домов от несчастных случаев.
    МВД запустило мобильные сервисные центры
    МВД запустило мобильные сервисные центры
    16:16 17.03.2017
    77
    Автоцентры будут предоставлять наиболее распространенные административные услуги, которые есть в стационарных сервисных центрах МВД. Это - регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения.
    Сканирование с помощью МРТ
    Украинцы не знают цены ни одной государственной медуслуги - Сысоенко
    04:27 12.12.2016
    724Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Государство должно обеспечить оплату медуслуг, в том числе, экстренной медицинской помощи и лечения инфекционных заболеваний. Но для этого необходимо просчитать их стоимость, заявила в эфире ГС депутат ВР Ирина Сысоенко.
    Отделение Ощадбанка в Киеве
    "Ощадбанк" не нарушает закон, взимая комиссию за оплату коммуналки - эксперт
    06:12 13.11.2016
    1572Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко в эфире ГС заявил, что решение государственного банка ввести комиссию за оплату коммунальных услуг негативно скажется на всем рынке.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Сколько стоит родить в Украине. Инфографика
    Почем роды в Украине? 
    09:22 12.02.2018
    2152
    Согласно проводимой медицинской реформе, роды в Украине станут платными уже с 2019 года. Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.
    Уборка урожая. Архивное фото
    Из Винницы: как область торгует с Германией и Россией
    09:48 26.02.2018
    1313
    В 2017 году Винницкая область чаще всего покупала за рубежом портландцемент, прокат черных металлов и удобрений. А продавала иностранцам - зерно, масло и сахар. При этом пусть и не большими темпами, но расли объемы торговли товарами и услугами с РФ.
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