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В 2017 году Винницкая область чаще всего покупала за рубежом портландцемент, прокат черных металлов и удобрений. А продавала иностранцам - зерно, масло и сахар. При этом пусть и не большими темпами, но расли объемы торговли товарами и услугами с РФ.