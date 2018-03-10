В 2017 году Винницкая область чаще всего покупала за рубежом портландцемент, прокат черных металлов и удобрений. А продавала иностранцам - зерно, масло и сахар. При этом пусть и не большими темпами, но расли объемы торговли товарами и услугами с РФ.
Согласно проводимой медицинской реформе, роды в Украине станут платными уже с 2019 года. Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.
Государственные клиники ждет большая работа в рамках медреформы, в частности, нужно сокращать свои непрофильные активы, иначе они проиграют в конкурентной борьбе с частными клиниками, считает директор медкомпании "ilaya".
Первый заместитель главы КГГА поручил предоставить предложения относительно возможности включения в состав тарифа на содержание домов и придомовых территорий затраты на страхование этих домов от несчастных случаев.
Автоцентры будут предоставлять наиболее распространенные административные услуги, которые есть в стационарных сервисных центрах МВД. Это - регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения.
Государство должно обеспечить оплату медуслуг, в том числе, экстренной медицинской помощи и лечения инфекционных заболеваний. Но для этого необходимо просчитать их стоимость, заявила в эфире ГС депутат ВР Ирина Сысоенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно проводимой медицинской реформе, роды в Украине станут платными уже с 2019 года. Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.
В 2017 году Винницкая область чаще всего покупала за рубежом портландцемент, прокат черных металлов и удобрений. А продавала иностранцам - зерно, масло и сахар. При этом пусть и не большими темпами, но расли объемы торговли товарами и услугами с РФ.
Согласно проводимой медицинской реформе, роды в Украине станут платными уже с 2019 года. Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.
Согласно проводимой медицинской реформе, роды в Украине станут платными уже с 2019 года. Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.
Согласно проводимой медицинской реформе, роды в Украине станут платными уже с 2019 года. Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.