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    спонсоры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Конопля
    Производитель конопли стал официальным спонсором футбольного клуба в Австрии
    13:33 21.12.2017
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    Компания выращивает коноплю в медицинских целях, а также предоставляет ноу-хау и оборудование для выращивания лекарственных средств. По австрийским законам выращивание и употребление конопли не запрещено.
    Хиллари Клинтон
    Клинтон пригласила украинского олигарха на ужин для спонсоров фонда в 2012 г
    05:27 24.08.2016
    449Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам республиканцев, ужин, на котором присутствовал Пинчук, является иллюстрацией пересекающихся интересов между фондом Клинтона и госдепартаментом США при Хиллари Клинтон.
    Mossack Fonseca
    Белый дом не комментирует связь Обамы с "панамскими бумагами"
    02:59 09.04.2016
    122"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Представитель Белого дома Дженнифер Фридман отказалась от комментариев, когда журналисты спросили ее о наличии в документах имени известного бизнесмена Дэвида Геффена, который официально поддерживал Обаму на выборах.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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