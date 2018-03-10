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    конопля

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Конопля
    Производитель конопли стал официальным спонсором футбольного клуба в Австрии
    13:33 21.12.2017
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    Компания выращивает коноплю в медицинских целях, а также предоставляет ноу-хау и оборудование для выращивания лекарственных средств. По австрийским законам выращивание и употребление конопли не запрещено.
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Украина, реформы, конопля. "Марш свободы" в Киеве 
    00:35 29.10.2017
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    Марш за легализацию марихуаны состоялся в субботу в центре Киева. Около 200 человек прошли от Кабинета министров к зданию Минздрава в Мариинском парке.
    Полиция США
    Несколько плантаций конопли обнаружены на месте убийства семьи в Огайо
    07:08 25.04.2016
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    Прокурор отметил, что убийство было заранее тщательно спланировано, и это расследование займет у полиции достаточно много времени. В настоящий момент в деле задействованы около 100 сотрудников правоохранительных органов.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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