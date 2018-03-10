Компания выращивает коноплю в медицинских целях, а также предоставляет ноу-хау и оборудование для выращивания лекарственных средств. По австрийским законам выращивание и употребление конопли не запрещено.
Прокурор отметил, что убийство было заранее тщательно спланировано, и это расследование займет у полиции достаточно много времени. В настоящий момент в деле задействованы около 100 сотрудников правоохранительных органов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.