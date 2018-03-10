Для ликвидации ледовых заторов привлечено 5 пиротехнических расчетов от Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей, а также 2 Специального центра быстрого реагирования (г. Дрогобыч) Львовской области.
Председатель координационного совета общественной организации "Зеленый фронт" Олег Перегон в эфире ГС отметил, что в Украине большая часть существующих ливневых канализаций не оборудованы даже механическими фильтрами.
Согласно информации, на берегу реки Десна были обнаружены перепаханные с осени сельскохозяйственные угодья на расстоянии около 40-50 метров от берега, а на территории неизвестного предприятия в поселке – мешки с минеральными удобрениями.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".