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    реки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Жара в Киеве
    Власти Киева прокомментировали ситуацию с цветением воды в Днепре
    02:20 02.07.2017
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    Генеральный директор КП "Плесо" Денис Пикалов в эфире "ГС" рассказал, насколько безопасно купаться в крупнейшей реке Украины.
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья 
    06:19 06.02.2017
    148Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Для ликвидации ледовых заторов привлечено 5 пиротехнических расчетов от Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей, а также 2 Специального центра быстрого реагирования (г. Дрогобыч) Львовской области.
    Растаявший снег в Киеве
    Вся грязь с улиц в Украине попадает в реки - эколог
    01:17 12.12.2016
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    Председатель координационного совета общественной организации "Зеленый фронт" Олег Перегон в эфире ГС отметил, что в Украине большая часть существующих ливневых канализаций не оборудованы даже механическими фильтрами.
    Десна под угрозой отравления минеральными удобрениями - Киевводоканал
    Десна под угрозой отравления минеральными удобрениями - "Киевводоканал"
    16:00 27.03.2016
    330Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Согласно информации, на берегу реки Десна были обнаружены перепаханные с осени сельскохозяйственные угодья на расстоянии около 40-50 метров от берега, а на территории неизвестного предприятия в поселке – мешки с минеральными удобрениями.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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