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    купюры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Ректор Международного института бизнеса и бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко
    Гривна защищена хорошо, но не от инфляции — экс-зам НБУ
    10:55 19.02.2018
    295
    Экс-заместитель главы Национального банка отметил, что фальшивые деньги попадают в Украину контрабандой, но это еще не массовое явление в стране.
    Купюра номиналом ноль евро
    В Германии появилась купюра номиналом ноль евро
    18:37 24.06.2017
    3020
    Согласно информации, купюра выпущена тиражом в 5000 штук и продается по 2,50 евро. Она печатается на той же бумаге, что и обычные евро, а также имеет все степени защиты, в том числе водяные знаки и голограммы.
    В Германии выпустили банкноту номиналом ноль евро
    В Германии выпустили банкноту номиналом ноль евро
    14:18 22.06.2017
    4626
    На сувенирной купюре номиналом 0 евро изображен учебный парусник ВМФ Германии "Горх Фок II" 1958 года постройки, портом приписки которого является Киль.
    Доллары и гривны
    Эксперт о возможности введения банкноты в тысячу гривен
    08:10 10.01.2017
    889Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Заслуженный экономист Игорь Полховский в эфире ГС заявил, что введение в оборот купюры в тысячу гривен противоречит решению НБУ об ограничении наличных расчетов до 50 тысяч гривен.
    Василий Горбаль
    Вброс информации о купюре в тысячу гривен был ошибкой НБУ - эксперт
    06:06 27.12.2016
    685Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам финансов Василий Горбаль в эфире "Голоса Столицы" заявил, что появление в Украине купюры большого номинала может вызвать у населения инфляционные ожидания.
    Очереди за новой валютой в Индии растут, власти говорят, что это временно
    Очереди за новой валютой в Индии растут, власти говорят, что это временно 
    03:07 14.11.2016
    184
    Со среды в Индии в рамках борьбы с теневой экономикой, коррупцией, фальшивомонетчиками и финансированием терроризма изъяты из оборота купюры номиналом 500 и 1000 рупий — самые крупные банкноты в стране.
    ЕЦБ представил новую банкноту достоинством 50 евро. Видео
    ЕЦБ представил новую банкноту достоинством 50 евро 
    17:14 05.07.2016
    192
    Европейский центральный банк (ЕЦБ) во вторник представил новую банкноту серии "Европа" достоинством 50 евро, говорится в пресс-релизе ЕЦБ. Новая купюра войдет в обращение 4 апреля 2017 года.
    Банкнота 100 гривен нового образца
    Что делать с мечеными купюрами?
    14:38 24.09.2015
    4823Экономический кризис
    Согласно инструкции Нацбанка, сотрудники того или иного финучреждения обязаны были привести в негодность купюры, если банк переходил под контроль самопровозглашенных ДНР или ЛНР. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Александр Крамаренко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Ректор Международного института бизнеса и бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко
    Гривна защищена хорошо, но не от инфляции — экс-зам НБУ
    10:55 19.02.2018
    295
    Экс-заместитель главы Национального банка отметил, что фальшивые деньги попадают в Украину контрабандой, но это еще не массовое явление в стране.
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