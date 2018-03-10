Согласно информации, купюра выпущена тиражом в 5000 штук и продается по 2,50 евро. Она печатается на той же бумаге, что и обычные евро, а также имеет все степени защиты, в том числе водяные знаки и голограммы.
Со среды в Индии в рамках борьбы с теневой экономикой, коррупцией, фальшивомонетчиками и финансированием терроризма изъяты из оборота купюры номиналом 500 и 1000 рупий — самые крупные банкноты в стране.
Согласно инструкции Нацбанка, сотрудники того или иного финучреждения обязаны были привести в негодность купюры, если банк переходил под контроль самопровозглашенных ДНР или ЛНР. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Александр Крамаренко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".