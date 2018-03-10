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    фальшивомонетчики

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Ректор Международного института бизнеса и бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко
    Гривна защищена хорошо, но не от инфляции — экс-зам НБУ
    10:55 19.02.2018
    296
    Экс-заместитель главы Национального банка отметил, что фальшивые деньги попадают в Украину контрабандой, но это еще не массовое явление в стране.
    СБУ показала, как печатали фальшивые купюры $100 и $50 в Тернопольской области. Видео
    СБУ показала, как печатали фальшивые купюры $100 и $50 в Тернопольской области 
    05:35 17.07.2017
    1055Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Межрегиональную преступную группировку, специализирующуюся на изготовлении и сбыте подделок иностранной валюты в особо крупных размерах, обезвредили в Тернопольской области сотрудники СБУ, сообщила пресс-служба ведомства.
    Василий Горбаль. Архивное фото
    Фальшивая валюта: как не стать жертвой мошенников. Советы Горбаля
    14:02 30.09.2016
    1848Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Бывший член совета НБУ Василий Горбаль в эфире ГС подчеркнул, что если потребителю необходимо купить крупную сумму валюты, то лучше обратиться в крупное отделение банка.
    В Киеве СБУ задержала международную группу фальшивомонетчиков, Видео
    В Киеве СБУ задержала международную группу фальшивомонетчиков 
    06:20 16.01.2016
    481
    Служба безопасности Украины задержала фальшивомонетчиков, которые организовали изготовление и сбыт поддельных денег. Фальшивки делались высокого качества, изготовлялись с использованием специальной бумаги и красок.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Ректор Международного института бизнеса и бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко
    Гривна защищена хорошо, но не от инфляции — экс-зам НБУ
    10:55 19.02.2018
    296
    Экс-заместитель главы Национального банка отметил, что фальшивые деньги попадают в Украину контрабандой, но это еще не массовое явление в стране.
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