Межрегиональную преступную группировку, специализирующуюся на изготовлении и сбыте подделок иностранной валюты в особо крупных размерах, обезвредили в Тернопольской области сотрудники СБУ, сообщила пресс-служба ведомства.
Служба безопасности Украины задержала фальшивомонетчиков, которые организовали изготовление и сбыт поддельных денег. Фальшивки делались высокого качества, изготовлялись с использованием специальной бумаги и красок.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".