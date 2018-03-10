Со среды в Индии в рамках борьбы с теневой экономикой, коррупцией, фальшивомонетчиками и финансированием терроризма изъяты из оборота купюры номиналом 500 и 1000 рупий — самые крупные банкноты в стране.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил сограждан "помочь ему" в течение 50 дней с искоренением незаконно нажитого капитала в стране. Об этом премьер заявил в первом публичном выступлении в Индии после объявления им денежной реформы.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".