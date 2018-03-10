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    Правительство Индии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Очереди за новой валютой в Индии растут, власти говорят, что это временно
    Очереди за новой валютой в Индии растут, власти говорят, что это временно 
    03:07 14.11.2016
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    Со среды в Индии в рамках борьбы с теневой экономикой, коррупцией, фальшивомонетчиками и финансированием терроризма изъяты из оборота купюры номиналом 500 и 1000 рупий — самые крупные банкноты в стране.
    Премьер Индии попросил 50 дней для искоренения в стране грязных денег. Видео
    Премьер Индии попросил 50 дней для искоренения в стране "грязных денег" 
    02:13 14.11.2016
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    Премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил сограждан "помочь ему" в течение 50 дней с искоренением незаконно нажитого капитала в стране. Об этом премьер заявил в первом публичном выступлении в Индии после объявления им денежной реформы.
    Йог в позе лотос
    Министр йоги и аюрведы появился в Индии
    16:05 11.11.2014
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    По сообщению правительства Индии, в стране теперь есть министр, курирующий йогу и традиционную медицину.
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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