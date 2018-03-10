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    файер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Файер-шоу и драки на матче Спартак - ЦСКА в Москве. Видео
    "Файер-шоу" и драки на матче "Спартак" - ЦСКА в Москве 
    04:42 30.10.2016
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    Московские полицейские задержали около 70 человек во время субботнего матча между футбольными клубами "Спартак" и ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
    Болельщики зажигают файер. Архивное фото
    Болельщики использовали пиротехнику на матче Румыния - Албания
    23:34 19.06.2016
    140В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Матч группы А начался в 21:00 по местному времени. После исполнения национальных гимнов прозвучал хлопок, и появился дым над одной из трибун. Румынские фанаты также использовали файер для подсветки одного из баннеров.
    Файеры и дымовые шашки у здания Россотрудничества в Киеве. Видео
    Файеры и дымовые шашки у здания Россотрудничества в Киеве 
    20:30 15.04.2016
    401Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Акция, прошедшая в пятницу вечером под зданием представительства Россотрудничества в Украине, направлена на запугивание, заявил руководитель представительства Константин Воробьев в комментарии РИА Новости Украина.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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