Матч группы А начался в 21:00 по местному времени. После исполнения национальных гимнов прозвучал хлопок, и появился дым над одной из трибун. Румынские фанаты также использовали файер для подсветки одного из баннеров.
Акция, прошедшая в пятницу вечером под зданием представительства Россотрудничества в Украине, направлена на запугивание, заявил руководитель представительства Константин Воробьев в комментарии РИА Новости Украина.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.