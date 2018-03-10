Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко, который, по предварительным данным, лидирует на выборах мэра Киева, заявил о планах организовать постоянное представительство киевского Майдана при столичной мэрии и городском совете.
Вчера в Киеве отмечали день города. В центре и разных районах прошел ряд традиционных культурных и спортивных мероприятий. Однако в этом году городу не повезло ни с погодой, ни с политической обстановкой.
Созданный лидером движения "Правый сектор" Дмитрием Ярошем батальон "Донбасс" проводит мобилизацию в ряды отряда всех желающих на Майдане Незалежности в Киеве для борьбы со сторонниками самостоятельности Донбасса.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".