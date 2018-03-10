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    Майдан Незалежности

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Жители Майдана
    Жителям палаточного городка на Майдане запретят употреблять алкоголь
    17:54 01.06.2014
    83Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Жители палаточного городка на Майдане Незалежности в Киеве вводят "сухой закон" на территории своего лагеря, передает агентство УНИАН со ссылкой на одного из сотников Майдана Николая Бондаря.
    Вече на Майдане Незалежности
    Хроника дня: Майдан снова в тренде
    17:03 01.06.2014
    261Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Обитатели Майдана возобновляют традицию еженедельных "вече", которые проводились в центре Киеве в конце прошлого – начале нынешнего года в рамках противостояния с экс-президентом Виктором Януковичем.
    Майдан в конце мая
    На народном вече решили не распускать Евромайдан
    16:11 01.06.2014
    104Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    На народном вече, проходящем в воскресенье в Киеве, было решено возобновить еженедельные вече на Майдане Незалежности, сообщает УНН. По словам сотника Бондара, Майдан еще не выполнил своей функции.
    Виталий Кличко
    Кличко планирует создать представительство Майдана при киевской мэрии
    13:55 01.06.2014
    55Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко, который, по предварительным данным, лидирует на выборах мэра Киева, заявил о планах организовать постоянное представительство киевского Майдана при столичной мэрии и городском совете.
    Виталий Кличко
    Участники народного вече в Киеве освистали Кличко
    13:39 01.06.2014
    526Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Участники народного вече на Майдане Незалежности в Киеве освистали лидера партии "УДАР" Виталия Кличко, который лидирует на выборах мэра города, передает корреспондент РИА Новости.
    Народное вече
    Народное вече проходит на Майдане Незалежности в Киеве
    13:33 01.06.2014
    115Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Народное вече началось в воскресенье днем на Майдане Незалежности, на нем должна быть решена дальнейшая судьба палаточного городка на площади.
    День Киева
    В Киеве дождь и праздник, на Юго-Востоке стреляют
    13:24 01.06.2014
    71Спецоперация на востоке Украины
    Вчера в Киеве отмечали день города. В центре и разных районах прошел ряд традиционных культурных и спортивных мероприятий. Однако в этом году городу не повезло ни с погодой, ни с политической обстановкой.
    Ситуация на Майдане Незалежности во время протестов. Архивное фото
    Батальон "Донбасс" мобилизует в свои ряды участников киевского Майдана
    12:39 01.06.2014
    78Спецоперация на востоке Украины
    Созданный лидером движения "Правый сектор" Дмитрием Ярошем батальон "Донбасс" проводит мобилизацию в ряды отряда всех желающих на Майдане Незалежности в Киеве для борьбы со сторонниками самостоятельности Донбасса.
    Автомобиль ОБСЕ в Славянске
    Хроника событий: НОНА и ОБСЕ
    12:13 01.06.2014
    471Спецоперация на востоке Украины
    Антитеррористическая операция на Донбассе в выходные дни продолжается, тем временем, Генпрокуратура Украины завершила расследование массовых убийств на Майдане и взялась за коррупцию в армии.
    Генпрокуратура Украины
    ГПУ направила в суд первые дела относительно событий на Майдане
    18:02 31.05.2014
    11Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Первые уголовные производства относительно событий, которые происходили в центре Киева в начале года, уже направлены в суд, сообщает в субботу пресс-служба Генпрокуратуры.
    Майдан в конце мая
    Капец майдана
    16:00 31.05.2014
    629Выборы президента - 2014
    В следующую субботу, 7 июня 2014 года, состоится инаугурация нового президента Украины Петра Порошенко, но мероприятие пройдет не на Майдане Независимости.
    Майдан в конце мая
    В центре Киева подожгли шины из-за призывов освободить Майдан - СМИ
    13:58 31.05.2014
    30Выборы киевских властей - 2014
    На Крещатике возле здания ЦУМа снова горят автомобильные покрышки. Около 30 человек в камуфляже заявляют, что не хотят "зачистки" Майдана.
    Генпрокуратура Украины
    ГПУ в июне передаст в суд дело о стрельбе на Майдане
    13:23 31.05.2014
    37Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Генпрокуратура в июне передаст в суд дело о стрельбе в Киеве во время февральских столкновений в рамках "евромайдана", по которому проходят трое сотрудников спецподразделения МВД "Беркут".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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