В эпицентре событий прошедшего дня снова оказался Славянск. Также в среду Украина и РФ обсуждали газовые контракты. Непризнанные республики на востоке Украины взывают к мировому сообществу. Подробнее - в кратком обзоре РИА Новости Украина.
Украина продолжает жить в двух реальностях – в Киеве новый президент формирует свою команду, а на Востоке продолжаются бои, в которых гибнут люди, в том числе дети. Подробнее - в обзоре от РИА Новости Украина.
"Народный мэр" города Славянска в Донецкой области Вячеслав Пономарев задержан по решению командира народного ополчения города Игоря Стрелкова, заявили РИА Новости во вторник в руководстве самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".