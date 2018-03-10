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    Вячеслав Пономарев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Игорь Стрелков
    Операция "Ликвидация по-лугански". Расстрел "Бэтмена" и слова Стрелкова
    13:11 05.01.2015
    13338
    В первый день нового года в непризнанной Луганской народной республике произошло чрезвычайное событие.
    Ситуация в Славянске
    Пономарев покинул Славянск вместе с ополчением, заявили в штабе
    16:32 05.07.2014
    2248Восстановление Славянска
    Бывший мэр Славянска Вячеслав Пономарев, который ранее по приказу командира ополчения Игоря Стрелкова был взят под арест, покинул город вместе с ополчением, сообщили в штабе.
    Флаг США
    США ввели санкции против властей непризнанных республик на востоке Украины
    17:35 20.06.2014
    201Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Власти США расширили санкционный список в связи с кризисом в Украине, в него вошли, в частности, руководители непризнанных "Донецкой и Луганской республик", сообщается в пятницу на сайте Минфина США.
    Вячеслав Пономарев
    Глава ополчения Славянска опроверг слухи о расстреле Пономарева
    08:57 17.06.2014
    817Восстановление Славянска
    Командир ополчения Славянска Игорь Стрелков опроверг слухи о расстреле бывшего "народного мэра" города Вячеслава Пономарева - "сидит под арестом и будет сидеть, пока я не пойму, что с ним делать".
    Боец народного ополчения демонстрирует мушку автомата
    Хроника 11 июня: снайперы Славянска и газовые перспективы
    12:29 12.06.2014
    8087Украина и РФ: переговоры по газу
    В эпицентре событий прошедшего дня снова оказался Славянск. Также в среду Украина и РФ обсуждали газовые контракты. Непризнанные республики на востоке Украины взывают к мировому сообществу. Подробнее - в кратком обзоре РИА Новости Украина.
    Глава президиума ДНР Денис Пушилин
    Пушилин не подтвердил задержание Пономарева
    16:24 11.06.2014
    266Спецоперация на востоке Украины
    Председатель Верховного совета самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин не подтвердил задержание "народного мэра" Славянска Вячеслава Пономарева.
    Ситуация в Славянске
    Хроника 10 июня: кадры Порошенко, арест Пономарева и отставка Бондаренко
    12:23 11.06.2014
    1521Спецоперация на востоке Украины
    Украина продолжает жить в двух реальностях – в Киеве новый президент формирует свою команду, а на Востоке продолжаются бои, в которых гибнут люди, в том числе дети. Подробнее - в обзоре от РИА Новости Украина.
    Народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев отстранен и задержан
    "Народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев отстранен и задержан - ТВ 
    10:12 11.06.2014
    570Восстановление Славянска
    "Народный мэр" города Славянска в Донецкой области Вячеслав Пономарев задержан по решению командира народного ополчения города Игоря Стрелкова, заявили РИА Новости во вторник в руководстве самопровозглашенной Донецкой народной республики.
    Народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев
    "Народный мэр" Славянска заявляет, что Порошенко не ждут на Донбассе
    13:51 07.06.2014
    389Инаугурация президента Порошенко
    "Он (Порошенко) уже себя зарекомендовал как лживый человек, ему веры нет. Тот человек, который обманул, лишается веры. Поэтому я считаю, не о чем разговаривать", - сказал Пономарев.
    Народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев
    Ополченцы сообщают о гибели одного человека в центре Славянска
    09:58 07.06.2014
    387Восстановление Славянска
    "Народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев сообщил, что накануне вечером при обстреле украинской армией центра города погибла женщина.
    Ситуация в Славянске
    Ополченцы Славянска: за сутки уничтожили 20 единиц техники ВС Украины
    09:16 07.06.2014
    2232Восстановление Славянска
    "Народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев сообщил РИА Новости, что за минувшие сутки в ходе боев в окрестностях Славянска ополченцы подбили 20 единиц тяжелой техники ВС Украины.
    Народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев
    Пономарев: пропавшие в мае наблюдатели ОБСЕ "живы и здоровы"
    18:22 06.06.2014
    147Спецоперация на востоке Украины
    Наблюдатели миссии ОБСЕ в Украине, контакт с которыми был потерян в конце мая, "живы и здоровы", сообщил РИА Новости "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев.
    Вячеслав Пономарев
    ЛЭП починили в Славянске, водопровод продолжают восстанавливать
    17:23 06.06.2014
    308Восстановление Славянска
    Работы по восстановлению водоснабжения идут в Славянске и ближайших населенных пунктах, ЛЭП после прошедших боев уже починили, сообщил РИА Новости народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев.
    Ситуация в Славянске
    Славянск покинуло около 40% населения - "народный мэр"
    22:38 02.06.2014
    135Восстановление Славянска
    Славянск покинуло уже около 40% жителей, заявил на пресс-конференции "народный мэр" города Вячеслав Пономарев. Большинство граждан, покидающих город - это молодежь и дети.
    Вячеслав Пономарев
    Пономарев заявил, что армия повредила школу и детсад в Славянске
    12:04 02.06.2014
    71Восстановление Славянска
    Армия в результате бомбардировок Славянска 1 июня серьезно повредила школу и детский сад в районе Машчермет, сообщил РИА Новости "народный мэр" города Вячеслав Пономарев.
    Автомобиль ОБСЕ в Славянске
    Хроника событий: НОНА и ОБСЕ
    12:13 01.06.2014
    471Спецоперация на востоке Украины
    Антитеррористическая операция на Донбассе в выходные дни продолжается, тем временем, Генпрокуратура Украины завершила расследование массовых убийств на Майдане и взялась за коррупцию в армии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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