Карякин в субботу играл белыми фигурами. После второй партии общий счет в матче равный - 1:1. Ранее в пятницу соперники также сыграли вничью. Третья партия, в которой белыми будет играть Карлсен, состоится в понедельник, 14 ноября.
Фаворитом встречи является Карлсен, который удерживает корону с 2013 года. Он дважды, в 2013 и 2014 годах, одолел 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда, сначала дома у индийца в Ченнае, а затем в Сочи.
Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в ноябре в Нью-Йорке на Манхэттене. Победитель матча получит 60 процентов от суммы призового фонда, сообщил президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".