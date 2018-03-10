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    Чемпионат мира по шахматам

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Шахматы. Матч за звание чемпиона мира 2016. М.Карлсен vs С.Карякин
    Карякин и Карлсен сыграли вничью во второй партии ЧМ по шахматам
    06:32 13.11.2016
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    Карякин в субботу играл белыми фигурами. После второй партии общий счет в матче равный - 1:1. Ранее в пятницу соперники также сыграли вничью. Третья партия, в которой белыми будет играть Карлсен, состоится в понедельник, 14 ноября.
    Шахматы
    Матч за звание чемпиона мира по шахматам стартует в США
    11:25 11.11.2016
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    Фаворитом встречи является Карлсен, который удерживает корону с 2013 года. Он дважды, в 2013 и 2014 годах, одолел 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда, сначала дома у индийца в Ченнае, а затем в Сочи.
    Хоу Ифань и Мария Музычук. ЧМ по шахматам во Львове
    Хоу Ифань стала чемпионкой мира по шахматам, победив украинку Музычук
    02:46 15.03.2016
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    Украинке для того, чтобы сохранить шансы на победу в матче, нужно было обязательно побеждать. Однако, играя черными, Музычук не смогла даже сыграть вничью.
    Хоу Ифань и Мария Музычук
    Хоу Ифань победила Музычук во второй партии на ЧМ по шахматам во Львове
    00:06 04.03.2016
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    Белыми фигурами играла Хоу Ифань. После двух туров счет 1,5 – 0,5 в пользу китайской шахматистки. Третья партия первенства пройдет в субботу, 5 марта.
    Чемпионат мира по шахматам среди женщин
    Музычук и Хоу Ифань сыграли вничью 1-ю партию на ЧМ по шахматам во Львове
    06:58 03.03.2016
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    Первая партия состоялась в среду и завершилась миром на 31-м ходу. Белыми фигурами играла действующая чемпионка Мария Музычук. Вторая партия пройдет в четверг.
    Чемпионат по шахматам среди женщин во Львове. Видео
    Поднятие флага чемпионата мира по шахматам среди женщин во Львове 
    06:26 02.03.2016
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    За шахматную корону будут бороться действующая чемпионка мира — львовянка Мария Музычук. Ее соперница — претендентка на титул — китаянка Хоу Ифань.
    Шахматы
    Призовой фонд матча за шахматную корону превысит миллион долларов
    17:08 01.03.2016
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    Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в ноябре в Нью-Йорке на Манхэттене. Победитель матча получит 60 процентов от суммы призового фонда, сообщил президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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