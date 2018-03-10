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Тег
Хоу Ифань
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Музычук vs Хоу Ифань: матч за звание чемпионки мира по шахматам
09:19 15.03.2016
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Девятая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира украинкой Марией Музычук и лидером мирового рейтинга ФИДЕ из Китая Хоу Ифань завершилась в понедельник во Львове.
Хоу Ифань стала чемпионкой мира по шахматам, победив украинку Музычук
02:46 15.03.2016
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Украинке для того, чтобы сохранить шансы на победу в матче, нужно было обязательно побеждать. Однако, играя черными, Музычук не смогла даже сыграть вничью.
Музычук и Хоу Ифань сыграли вничью в седьмой партии на ЧМ по шахматам
00:09 12.03.2016
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Седьмая партия матча прошла в пятницу во Львове. Следующая пройдет 12 марта. В настоящее время счет составляет 4,5-2,5 в пользу китайской шахматистки.
Музычук уступила в шестой партии на ЧМ по шахматам во Львове
20:23 09.03.2016
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Партия была разыграна в среду во Львове. Китайская шахматистка Хоу Ифань выиграла у украинки на 38-м ходу. Следующая партия пройдет в пятницу, 11 марта.
Музычук и Хоу Ифань сыграли вничью 5-ю партию на ЧМ по шахматам во Львове
19:51 08.03.2016
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Шахматистки из Китая Хоу Ифань и Украины Мария Музычук сыграли вничью в пятой партии чемпионского матча, который в эти дни проходит во Львове.
Хоу Ифань победила Музычук во второй партии на ЧМ по шахматам во Львове
00:06 04.03.2016
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Белыми фигурами играла Хоу Ифань. После двух туров счет 1,5 – 0,5 в пользу китайской шахматистки. Третья партия первенства пройдет в субботу, 5 марта.
Музычук и Хоу Ифань сыграли вничью 1-ю партию на ЧМ по шахматам во Львове
06:58 03.03.2016
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Первая партия состоялась в среду и завершилась миром на 31-м ходу. Белыми фигурами играла действующая чемпионка Мария Музычук. Вторая партия пройдет в четверг.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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