наверх
10.03.201813:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Кирсан Илюмжинов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Кирсан Илюмжинов
    Главе FIDE Илюмжинову готовят импичмент
    20:58 27.03.2017
    137США - Россия: санкции преткновения
    По словам президента Российской шахматной федерации Андрея Филатова, основная причина недовольства президентом Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсаном Илюмжиновым - включение главы FIDE в санкционный список властей США.
    Шахматы
    Призовой фонд матча за шахматную корону превысит миллион долларов
    17:08 01.03.2016
    219
    Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в ноябре в Нью-Йорке на Манхэттене. Победитель матча получит 60 процентов от суммы призового фонда, сообщил президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.
    Кирсан Илюмжинов
    США ввели санкции против банка "Русский финансовый альянс" и Кирсана Илюмжинова
    19:08 25.11.2015
    350Новые санкции в отношении России.
    Санкции накладываются за контакты с сирийским правительством и государственными институтами, которые США объявили незаконными. Из физических лиц в список внесены еще три человека - граждане Сирии и Кипра.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги