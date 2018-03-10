По словам президента Российской шахматной федерации Андрея Филатова, основная причина недовольства президентом Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсаном Илюмжиновым - включение главы FIDE в санкционный список властей США.
Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в ноябре в Нью-Йорке на Манхэттене. Победитель матча получит 60 процентов от суммы призового фонда, сообщил президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.
Санкции накладываются за контакты с сирийским правительством и государственными институтами, которые США объявили незаконными. Из физических лиц в список внесены еще три человека - граждане Сирии и Кипра.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".