По словам президента Российской шахматной федерации Андрея Филатова, основная причина недовольства президентом Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсаном Илюмжиновым - включение главы FIDE в санкционный список властей США.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.