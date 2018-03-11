Санкции накладываются за контакты с сирийским правительством и государственными институтами, которые США объявили незаконными. Из физических лиц в список внесены еще три человека - граждане Сирии и Кипра.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.