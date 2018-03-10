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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Матч Лиги чемпионов Шахтер - Фейеноорд
    Стало известно сколько заработали украинские футбольные клубы в еврокубках
    00:18 09.11.2017
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    По информации СМИ, донецкий "Шахтер" заработал в Лиге чемпионов УЕФА 17 миллионов евро призовых, киевское "Динамо" в Лиге Европы - 5 миллионов евро.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    ФИФА озвучила сумму призового фонда ЧМ-2018 в России
    15:54 27.10.2017
    237ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    По информации ФИФА, общий призовой фонд турнира увеличился на 12% по сравнению с чемпионатом мира-2014 в Бразилии, где он составил 358 миллионов долларов.
    Шахматы
    Призовой фонд матча за шахматную корону превысит миллион долларов
    17:08 01.03.2016
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    Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в ноябре в Нью-Йорке на Манхэттене. Победитель матча получит 60 процентов от суммы призового фонда, сообщил президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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