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    Мария Музычук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Хоу Ифань стала чемпионкой мира по шахматам, победив украинку Марию Музычук
    Музычук vs Хоу Ифань: матч за звание чемпионки мира по шахматам 
    09:19 15.03.2016
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    Девятая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира украинкой Марией Музычук и лидером мирового рейтинга ФИДЕ из Китая Хоу Ифань завершилась в понедельник во Львове.
    Чемпионат по шахматам среди женщин во Львове. Видео
    Поднятие флага чемпионата мира по шахматам среди женщин во Львове 
    06:26 02.03.2016
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    За шахматную корону будут бороться действующая чемпионка мира — львовянка Мария Музычук. Ее соперница — претендентка на титул — китаянка Хоу Ифань.
    Мария Музычук
    В РФ оценили шансы украинки Музычук на ЧМ по шахматам
    19:47 01.03.2016
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    Тренер женской сборной России высоко оценил шансы украинской шахматистки Марии Музычук на победу в матче за мировую шахматную корону против китаянки Хоу Ифань.
    Во вторник украинская шахматистка Мария Музычук вернулась в Украину после победы на чемпионате мира, который состоялся в Сочи. В решающем поединке 22-летняя уроженка Стрыя одолела россиянку Марию Погонину.
    Матч за звание чемпионки мира по шахматам пройдет в 2016 году во Львове
    19:31 02.07.2015
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    Руководитель представительства Международной шахматной федерации в России Берик Балгабаев заявил, что было принято решение о проведении матча в марте 2016 года во Львове.
    Нафтогаз Украины
    Хроника 8 апреля: СБУ в "Нафтогазе", растраты на госпредприятиях
    09:32 09.04.2015
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    В среду, 8 апреля, ГПУ обнаружила многомиллионные нарушения на госпредприятиях, СБУ провела следственные действия по одному из дочерних предприятий "Нафтогаза", а экс-глава ГФИ обвинил Яценюка в политических репрессиях.
    Фото дня
    Итоги дня в фотографиях. 8 апреля 
    18:47 08.04.2015
    319
    Во вторник украинская шахматистка Мария Музычук вернулась в Украину после победы на чемпионате мира, который состоялся в Сочи. В решающем поединке 22-летняя уроженка Стрыя одолела россиянку Марию Погонину.
    Порошенко наградил чемпионку Музычук орденом. Видео
    Порошенко наградил чемпионку Музычук орденом 
    16:45 08.04.2015
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    Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении чемпионки мира по шахматам Марии Музычук орденом "За заслуги" III степени, сообщается на сайте главы государства.
    Порошенко наградил чемпионку мира по шахматам Музычук орденом
    Порошенко наградил чемпионку мира по шахматам Музычук орденом
    15:31 08.04.2015
    132
    Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении чемпионки мира по шахматам среди женщин 2015 года Марии Музычук орденом "За заслуги" III степени.
    Торжественная встреча шахматистки Марии Музычук во Львове
    Встреча "шахматной королевы" Марии Музычук во Львове 
    06:22 08.04.2015
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    Мария Музычук стала 15-й в истории "шахматной королевой" и второй украинкой, которой покорился этот титул. В 2012 году чемпионат мира выиграла харьковчанка Анна Ушенина.
    Дмитрий Ярош. Архивное фото
    Хроника 5 апреля: Ярош в Генштабе, обмен пленными приостановлен
    09:23 06.04.2015
    839Дело Ефремова. Первый пошел?
    В воскресенье, 5 апреля, стало известно, что депутат ВР и лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош займет пост советника главнокомандующего Вооруженных сил, кроме того в ДНР заявили о прекращении обмена пленными с Киевом.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко поздравил Марию Музычук с победой на ЧМ по шахматам
    02:31 06.04.2015
    162
    Мария Музычук в финале чемпионата мира взяла верх над россиянкой Натальей Погониной — 2,5-1,5. В заключительной партии матча, состоявшейся в воскресенье, украинка играла белыми фигурами и добилась нужной для нее ничьей.
    Международный гроссмейстер, член национальной сборной Украины по шахматам Мария Музычук
    Музычук поделилась впечатлениями от своей победы на ЧМ по шахматам
    00:36 06.04.2015
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    Украинка в финале чемпионата мира взяла верх над россиянкой Натальей Погониной - 2,5-1,5. В заключительной партии матча, состоявшейся в воскресенье, Мария Музычук играла белыми фигурами и добилась нужной для нее ничьей.
    Международный гроссмейстер, член национальной сборной Украины по шахматам Мария Музычук
    Украинка Музычук стала чемпионкой мира по шахматам
    20:25 05.04.2015
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    Как сообщается, украинка сыграла вничью с россиянкой в четвертой партии финала. Партия завершилась после 56-го хода Погониной. Итоговый счет финала - 2,5-1,5 в пользу Музычук.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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