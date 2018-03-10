В среду, 8 апреля, ГПУ обнаружила многомиллионные нарушения на госпредприятиях, СБУ провела следственные действия по одному из дочерних предприятий "Нафтогаза", а экс-глава ГФИ обвинил Яценюка в политических репрессиях.
Во вторник украинская шахматистка Мария Музычук вернулась в Украину после победы на чемпионате мира, который состоялся в Сочи. В решающем поединке 22-летняя уроженка Стрыя одолела россиянку Марию Погонину.
В воскресенье, 5 апреля, стало известно, что депутат ВР и лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош займет пост советника главнокомандующего Вооруженных сил, кроме того в ДНР заявили о прекращении обмена пленными с Киевом.
Мария Музычук в финале чемпионата мира взяла верх над россиянкой Натальей Погониной — 2,5-1,5. В заключительной партии матча, состоявшейся в воскресенье, украинка играла белыми фигурами и добилась нужной для нее ничьей.
Украинка в финале чемпионата мира взяла верх над россиянкой Натальей Погониной - 2,5-1,5. В заключительной партии матча, состоявшейся в воскресенье, Мария Музычук играла белыми фигурами и добилась нужной для нее ничьей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".