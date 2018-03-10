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    шахматы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Анна Музычук на ЧМ по шахматам в Тегеране. Архивное фото
    Украинская шахматистка победила на чемпионате Европы по быстрым шахматам
    23:31 22.10.2017
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    В заключительном туре Музычук победила француженку Полин Гишар. Россиянка Александра Горячкина, в последнем туре нанесшая поражение польке Кляуде Кулен, в итоге стала третьей.
    Шахматист Юрий Елисеев
    Известный российский шахматист Юрий Елисеев трагически погиб
    06:32 27.11.2016
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    По словам гроссмейстера Даниила Дубова, победитель шахматного турнира Moscow Open-2016 Юрий Елисеев пытался перелезть из окна на балкон двенадцатого этажа, но сорвался.
    Шахматы. Матч за звание чемпиона мира 2016. М.Карлсен vs С.Карякин
    Карякин и Карлсен сыграли вничью во второй партии ЧМ по шахматам
    06:32 13.11.2016
    713
    Карякин в субботу играл белыми фигурами. После второй партии общий счет в матче равный - 1:1. Ранее в пятницу соперники также сыграли вничью. Третья партия, в которой белыми будет играть Карлсен, состоится в понедельник, 14 ноября.
    Шахматы
    Матч за звание чемпиона мира по шахматам стартует в США
    11:25 11.11.2016
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    Фаворитом встречи является Карлсен, который удерживает корону с 2013 года. Он дважды, в 2013 и 2014 годах, одолел 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда, сначала дома у индийца в Ченнае, а затем в Сочи.
    Мужская и женская сборные Украины вошли в тройку победителей 42-й Всемирной шахматной олимпиады, завершившейся в Баку
    Украина завоевала "серебро" и "бронзу" на шахматной Олимпиаде
    05:11 14.09.2016
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    Призовую тройку среди мужчин составили сборные США (20 командных очков), Украины (20) и России (18), а в споре женщин - коллективы Китая (20), Польши (17) и Украины (17).
    Мария Музычук. Архивное фото
    Украинка Музычук сыграла вничью с россиянкой на этапе Гран-при FIDE
    16:15 09.07.2016
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    Поединок седьмого тура четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации, проходящий в Китае, завершился на 31-м ходу. Музычук играла черными фигурами.
    Шахматы. Анна Ушенина
    Украинка Анна Ушенина одержала победу на чемпионате Европы по шахматам
    21:40 07.06.2016
    80
    Во вторник в последнем туре Ушенина сыграла вничью с армянкой Лилит Мкртчян и набрала по итогам турнира 8,5 очка. Столько же очков у испанки Сабрины Веги Гутьеррес, которая уступила украинке по дополнительным показателям.
    Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Архивное фото
    Шахматист Анатолий Карпов отмечает 65-летие
    00:49 23.05.2016
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    Анатолий Карпов - трехкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин, трехкратный чемпион мира ФИДЕ, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, четырехкратный чемпион Европы в составе сборной СССР.
    Хоу Ифань и Мария Музычук
    Музычук и Хоу Ифань сыграли вничью 5-ю партию на ЧМ по шахматам во Львове
    19:51 08.03.2016
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    Шахматистки из Китая Хоу Ифань и Украины Мария Музычук сыграли вничью в пятой партии чемпионского матча, который в эти дни проходит во Львове.
    Шахматные фигуры
    Стали известны чемпионы Украины в двух видах шахмат
    05:20 02.07.2015
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    Участие в соревнованиях среди мужчин приняли 104 участника, среди которых 10 международных гроссмейстеров, 13 международных мастеров, 11 мастеров ФИДЕ, 12 мастеров спорта Украины.
    Шахматные фигуры
    Украинка Жукова победила в десятом туре чемпионата Европы по шахматам
    23:34 29.05.2015
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    В пятницу Жукова, игравшая черными фигурами, на 41-м ходу заставила Бациашвили признать поражение. Перед заключительным туром, матчи которого состоятся в субботу, в активе Жуковой 8,5 балла.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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