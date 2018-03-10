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Фаворитом встречи является Карлсен, который удерживает корону с 2013 года. Он дважды, в 2013 и 2014 годах, одолел 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда, сначала дома у индийца в Ченнае, а затем в Сочи.