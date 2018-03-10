Карякин в субботу играл белыми фигурами. После второй партии общий счет в матче равный - 1:1. Ранее в пятницу соперники также сыграли вничью. Третья партия, в которой белыми будет играть Карлсен, состоится в понедельник, 14 ноября.
Фаворитом встречи является Карлсен, который удерживает корону с 2013 года. Он дважды, в 2013 и 2014 годах, одолел 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда, сначала дома у индийца в Ченнае, а затем в Сочи.
Во вторник в последнем туре Ушенина сыграла вничью с армянкой Лилит Мкртчян и набрала по итогам турнира 8,5 очка. Столько же очков у испанки Сабрины Веги Гутьеррес, которая уступила украинке по дополнительным показателям.
Анатолий Карпов - трехкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин, трехкратный чемпион мира ФИДЕ, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, четырехкратный чемпион Европы в составе сборной СССР.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".