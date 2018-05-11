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    Фотоленты

    Гонения на цыган в Украине. Во Львове люди в масках сожгли табор

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (291)

    (обновлено: )26912
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Громадське радіо/Ірина Саєвич
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Громадське радіо/Ірина Саєвич
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Громадське радіо/Ірина Саєвич
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Громадське радіо/Ірина Саєвич
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Громадське радіо/Ірина Саєвич
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Громадське радіо/Ірина Саєвич
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Громадське радіо/Ірина Саєвич
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Громадське радіо/Ірина Саєвич
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Громадське радіо/Ірина Саєвич
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромов
    Громадське радіо/Ірина Саєвич

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    Омбудсмен Людмила Денисова сообщила о поджоге лагеря ромов во Львове. Правозащитница обратилась к полиции с просьбой принять соответствующие меры.

    "Согласно сообщению, полученному от общественных активистов, 9 мая 2018 года неизвестными лицами был сожжен цыганский табор, расположенный рядом с поселком Рудное Железнодорожного района города Львова. В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: В сети появилось видео облавы националистов на цыган в Киеве

    Также сообщается, что омбудсмен направила запрос руководству главного управления Нацполиции во Львовской области с просьбой принять меры и обеспечить безопасность.

    Денисова заявила, что у нее вызывает обеспокоенность тенденция роста числа инцидентов на почве нетерпимости в отношении ромов (цыган). Омбудсмен отметила, что проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов.

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