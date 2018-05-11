Гонения на цыган в Украине. Во Львове люди в масках сожгли табор

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила о поджоге лагеря ромов во Львове. Правозащитница обратилась к полиции с просьбой принять соответствующие меры.

"Согласно сообщению, полученному от общественных активистов, 9 мая 2018 года неизвестными лицами был сожжен цыганский табор, расположенный рядом с поселком Рудное Железнодорожного района города Львова. В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение", — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что омбудсмен направила запрос руководству главного управления Нацполиции во Львовской области с просьбой принять меры и обеспечить безопасность.

Денисова заявила, что у нее вызывает обеспокоенность тенденция роста числа инцидентов на почве нетерпимости в отношении ромов (цыган). Омбудсмен отметила, что проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов.